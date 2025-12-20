Lazio, mercato in attesa: oggi l'esame sui conti per la "doppia speranza" Insigne e Loftus-Cheek

ROMA - Il giorno è martedì, antivigilia di Natale. Lotito conoscerà il verdetto della Commissione di vigilanza sui conti. Si riunirà oggi, in pochi giorni comunicherà l’esito delle valutazioni alla Figc, la quale invierà alla Lazio la comunicazione finale: mercato semiaperto, a saldo zero, o aperto. La prima ipotesi resta la più probabile, in questo caso una cessione e un acquisto con gli stessi parametri: formula, prezzo e ingaggio. Il presidente della Lazio non s’è mai esposto in questi mesi, ha lavorato per provare ad andare sotto la soglia dello 0,8% richiesto dalla Figc. In un caso o nell’altro non c’è molto da aspettarsi, la Lazio non può appesantire i conti, rischierebbe altri blocchi in futuro. E Lotito a gennaio non ha mai speso soldi pesanti. Il verdetto della Commissione farà cadere ogni alibi su mercato e rinnovi, altro tema scottante. Col saldo zero la società potrà offrire gli stessi contratti di oggi ai giocatori in scadenza o in attesa. Niente aumenti. Il che mette ogni operazione in pericolo.