lunedì 29 dicembre 2025
Juve o Genoa: che intreccio per Mandas© LAPRESSE

Juve o Genoa: che intreccio per Mandas

Un triangolo tra le tre squadre e i loro tre portieri: i rossoblù cercano un titolare ed offrono Leali, i bianconeri ci pensano come vice-Di Gregorio
Marco Ercole
1 min
TagsMandasMercato

ROMA - Roma, Genova e Torino. Un triangolo di città che coinvolge tre portieri e altrettante squadre, con destini che potrebbero anche intrecciarsi. Mandas, Leali e Perin potrebbero infatti spostarsi nella sessione di mercato invernale, con il Genoa a caccia di un portiere titolare per De Rossi e il possibile domino di porte girevoli. È stato chiesto in prestito il greco, offrendo in cambio il 32enne Leali: la Lazio però vorrebbe monetizzare e cedere il suo estremo difensore a titolo definitivo (dopo aver ritenuto insufficienti 7 milioni proposti dal Panathinaikos). Così per i liguri è salita l'opzione Perin, secondo portiere della Juventus. In caso di addio del vice-Di Gregorio, però, la Vecchia Signora potrebbe farsi avanti proprio per Mandas (per il quale sono state chieste informazioni). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

