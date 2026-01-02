Lazio, il caso Marcos Antonio: perché è a rischio rientro
È a rischio la permanenza in Brasile di Marcos Antonio. Il centrocampista, sotto contratto con la Lazio fino a giugno 2027, è in prestito al San Paolo dall'estate 2024, con diritto di riscatto (diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze) fissato in favore del "Tricolor Paulista" a 4,2 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa, che però potrebbe non essere saldata per i problemi economici in cui versa il club.
Marcos Antonio torna a Formello?
L'ex Shakhtar Donetsk, nel caso, dovrebbe tornare quindi a Formello la prossima estate. Un'opzione che la Lazio vorrebbe evitare. In suo soccorso - secondo quanto riportato dai media sudamericani - potrebbe arrivare un altro club brasiliano: il Flamengo (che aveva cercato Castellanos) sarebbe infatti interessato al giocatore.