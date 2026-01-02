Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, il caso Marcos Antonio: perché è a rischio rientro

Il futuro del centrocampista brasiliano è ancora da scrivere: potrebbe tornare nella capitale
Carlo Roscito
1 min

È a rischio la permanenza in Brasile di Marcos Antonio. Il centrocampista, sotto contratto con la Lazio fino a giugno 2027, è in prestito al San Paolo dall'estate 2024, con diritto di riscatto (diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze) fissato in favore del "Tricolor Paulista" a 4,2 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa, che però potrebbe non essere saldata per i problemi economici in cui versa il club.

Marcos Antonio torna a Formello?

L'ex Shakhtar Donetsk, nel caso, dovrebbe tornare quindi a Formello la prossima estate. Un'opzione che la Lazio vorrebbe evitare. In suo soccorso - secondo quanto riportato dai media sudamericani - potrebbe arrivare un altro club brasiliano: il Flamengo (che aveva cercato Castellanos) sarebbe infatti interessato al giocatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Calciomercato Lazio, tutte le pisteLazio, Castellanos saluta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS