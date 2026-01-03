Corriere dello Sport.it
sabato 3 gennaio 2026
Mistero Gigot, sparito dai radar: ora la Lazio tenta la cessione

Finito ai box per infortunio e fuori rosa, il difensore francese è in uscita dal club biancoceleste: tutti i dettagli
Daniele Rindone
2 min
ROMA - I primi allenamenti con Sarri, l’infortunio, l’esclusione dalla lista, l’operazione ad una caviglia. Samuel Gigot è sparito dai radar, è sempre sotto contratto con la Lazio. Riscattato a giugno, è fuori rosa. Aspettava gennaio per trovare squadra. Il mercato è iniziato solo ieri, tra gli obiettivi della società c’è la cessione del difensore francese.

Mistero Gigot: la Lazio prova a cederlo

Il problema è legato all’inattività, non gioca da mesi. È difficile cederlo dopo un’esclusione e un’operazione. Gigot sperava di tornare in Francia o di poter valutare opzioni in Arabia. Rischia di restare fermo fino a giugno e la Lazio di dover pagare l’intero stipendio. Il riscatto pesa a bilancio per un totale di 4,2 milioni: 500 mila euro versati all’acquisto in prestito, altri 500 mila euro in un’altra rata, il riscatto finale di 3,2 milioni. Soldi che la Lazio, almeno in parte, prova a recuperare se non a gennaio quantomeno in estate. Gigot ha 32 anni ed è sotto contratto fino al 2027. Tra un anno esatto sarà libero di trovare accordi con altri club, la società vuole risolvere molto prima il suo caso.

 

 

Tutte le news di Calciomercato Lazio

