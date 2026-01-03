Mistero Gigot, sparito dai radar: ora la Lazio tenta la cessione

ROMA - I primi allenamenti con Sarri, l’infortunio, l’esclusione dalla lista, l’operazione ad una caviglia. Samuel Gigot è sparito dai radar , è sempre sotto contratto con la Lazio. Riscattato a giugno, è fuori rosa . Aspettava gennaio per trovare squadra. Il mercato è iniziato solo ieri, tra gli obiettivi della società c’è la cessione del difensore francese.

Mistero Gigot: la Lazio prova a cederlo

Il problema è legato all’inattività, non gioca da mesi. È difficile cederlo dopo un’esclusione e un’operazione. Gigot sperava di tornare in Francia o di poter valutare opzioni in Arabia. Rischia di restare fermo fino a giugno e la Lazio di dover pagare l’intero stipendio. Il riscatto pesa a bilancio per un totale di 4,2 milioni: 500 mila euro versati all’acquisto in prestito, altri 500 mila euro in un’altra rata, il riscatto finale di 3,2 milioni. Soldi che la Lazio, almeno in parte, prova a recuperare se non a gennaio quantomeno in estate. Gigot ha 32 anni ed è sotto contratto fino al 2027. Tra un anno esatto sarà libero di trovare accordi con altri club, la società vuole risolvere molto prima il suo caso.