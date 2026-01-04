Lazio, Fabbian è una pista caldissima: la strategia di Lotito

Questo mercato ha scenari e contorni ancora indefinibili. Taty è stato venduto il primo giorno, è rimasto il buco in attacco. Lotito e Fabiani si sono lanciati di corsa su Raspadori provando a sorpassare la Roma. Jack ha preso tempo e la Lazio non ha mollato la presa, nei discorsi con l’Atletico dopo Tavares (sondato dagli spagnoli) è entrato Guendouzi, che sta ricevendo offerte dalla Turchia (rumors sul Fenerbahçe, metterebbe sul piatto 27 milioni) e può riceverne dalla Premier (il Sunderland era interessato). Perdere anche Guendo, sacrificandolo per arrivare a Raspadori o per un altro incasso record (Lotito lo valuta almeno 30 milioni), consentirebbe a Sarri di potenziarsi in avanti, ma indebolirebbe il centrocampo, già bisognoso di una mezzala. I colpi da centrare diventerebbero due. Sarri non era contento di Taty e non ha ancora apprezzato il vero Guendouzi, è stato intermittente. Ma per rimpiazzarli pretende giocatori di valore. Il francese da maggio aspetta un adeguamento, rinviato per il blocco di mercato. In Turchia e in Premier offrono contratti d’oro. E l’Atletico è l’opzione più ammaliante.

La lista mercato della Lazio: spicca Fabbian

Raspadori è il preferito per l’attacco, l’unico nome che Mau aspetta altrimenti è disposto ad aggiungere un baby centravanti, rinviando l’acquisto della punta a giugno, pur di centrare l’acquisto di una mezzala forte, pronta per l’uso. Il suo sogno è Loftus-Cheek, ma il Milan non è disposto a venderlo nonostante la scadenza nel 2027. Un’opzione per Mau è Samardzic dell’Atalanta, blindato venerdì da Palladino. Ma il serbo vuole partire. I dubbi del club su Samardzic non sono tecnici. In corsa c’era Ilic, dentro lo scambio con Belahyane, quest’ultimo interessa al Torino a prescindere dalla doppia operazione. In lista c’è anche Fabbian, il Bologna non lo riterrebbe più incedibile valutandolo 12-15 milioni. La Lazio più che su giocatori come Loftus-Cheek (29 anni e ingaggio da 3,8 milioni) vorrebbe puntare su profili come Fabbian, under 23, il prossimo anno non impatteranno sui conti. Lotito potrebbe chiedere il prestito con obbligo di riscatto a giugno. Ci sono stati contatti con lo staff del giocatore, non ancora con il Bologna, potrebbero avvenire in settimana. Fabbian piace a Sarri, ma non è tra le prime scelte.

Gli scenari di gennaio

Taty via, l’offerta era irrinunciabile. Guendouzi in bilico. Tornano alla mente le parole di Lotito di qualche settimana fa: «Se la squadra verrà rinforzata? La Lazio a gennaio non verrà indebolita, c’è una logica». Sarri aveva puntualizzato subito: «Non basta non indebolirla, va rinforzata». E’ un dato di fatto: siamo all’alba di questo mercato, è iniziato con una cessione di un big che vale un ricco incasso (27 milioni al netto della rivendita) e una grossa plusvalenza, ossigeno per conti e bilanci. L’operazione deve spingere a reinvestire. Sarri, salvo sorprese, parlerà oggi dopo il match col Napoli e sarà interessantissimo ascoltarlo sulle uscite e sulle possibili entrate. Tra non indebolire e rinforzare c’era già una bella differenza, ancora di più oggi.