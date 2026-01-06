Lazio, dopo Castellanos anche Guendouzi pronto a lasciare: e altri due vogliono andar via

Il potenziamento è iniziato con lo smantellamento, tipico del cortocircuito tra senso e controsenso che spesso si verifica. Taty è partito senza che fosse pronto il sostituto: «Potevamo farci trovare pronti», la picconata di Sarri. Buttare un’occasione come quella del West Ham, da 29 milioni, 27 netti calcolando la rivendita, non era possibile. E poiché Sarri chiede Raspadori, al centro di un intrigo con la Roma, senza escludere la possibilità che non parta, il rimpiazzo dell’argentino non poteva essere immediato, è l’unico alibi di Lotito. E’ stato Mau a certificare quanto già trapelava: «Altri due-tre giocatori vogliono partire». Sono identificabili in Tavares e Mandas. Sullo sfondo c’è Gila . Non vuole andare via subito, ma conta di farlo nel giro di un anno e mezzo. Forse è più la Lazio interessata a ricevere offerte per lo spagnolo visto che il suo contratto scadrà nel 2027 e il rinnovo è più che lontano. Ma lo smantellamento non può essere così profondo.

Guendouzi in partenza: tutti i dettagli

Con la valigia in mano c’è il francese, seguirà a ruota Castellanos. Quanto freme per partire si vede sempre di più. E’ entrato nel tentativo d’assalto a Raspadori. E’ stato l’Atletico a chiedere informazioni su Guendouzi e la Lazio s’era detta pronta a valutarne la cessione o un piano di scambio con il centravanti, ma in questo caso si sarebbe dovuta trovare la quadra con i prezzi. Raspadori costa 22, per Guendouzi la richiesta di Lotito è 35 milioni, per strapparne 30. L’ex Marsiglia è comunque destinato a partire. Ha anche offerte dalla Turchia e dalla Francia, possono spuntare dalla Premier. Il Fenerbahçe avrebbe già l’accordo con il procuratore del francese, 4 milioni di ingaggio, ma l’offerta fatta alla Lazio è ritenuta ancora bassa: no a 25 milioni. Si deve arrivare almeno a 30. Il manager di Guendo è atteso a Roma a breve. C’è una pista francese, per ora top secret. Guendouzi partirà e può generare un altro incasso record. Lotito punta a chiudere una cessione in stile Castellanos per assicurarsi minimo 55 milioni netti per le due vendite. La partenza di Guendo va calcolata riconoscendo il 15% della rivendita all’Olympique Marsiglia. Sarri aspetta già una mezzala da aggiungere al centrocampo esistente. La partenza del francese obbligherebbe la società a prevedere due acquisti. «Servono giocatori importanti», giova ricordare il proposito di Mau.

La questione Tavares: cosa può accadere

In uscita c’è Tavares. E’ stato offerto al Fenerbahçe, viene offerto a tutti. L’Al-Itthiad ha fatto un’offerta ricca al giocatore, bassa per la Lazio. Sarebbe sotto i 10 milioni. Più che mai in questo caso i conti vanno fatti con la rivendita del 35% da riconoscere all’Arsenal. Il terzo partente è Mandas, quantomeno si considerava tale. La Lazio negli ultimi giorni ha frenato sulla cessione. Mandas è stato in ballo per la Juve in caso di partenza di Perin. Poi per il Genoa, scambio con Leali. E’ tutto in stand-by. Sarri aveva dato l’ok all’arrivo di Leali, ma la trattativa si è arenata. Mau vorrebbe tenere Mandas fino a giugno in mancanza di un’altra alternativa convincente. Attendeva offerte da Premier e Liga, era disposto ad accettare la soluzione Genoa. Conta di riuscire a convincere la Lazio a cederlo. Guendo, un big. Tavares, un flop. Mandas, un portiere pronto. Sono in partenza adesso, gli altri a rischio sono i giocatori in scadenza 2027: con Gila soprattutto Romagnoli.