Per Basic c'è solo la Lazio, trattativa per il rinnovo nel vivo. La verità sull'interesse della Roma
Il mercato della Lazio è ancora in stallo, ma i rinnovi sono in fermento. Gli agenti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono attesi stamattina a Formello per entrare nel vivo del rinnovo del centrocampista, la cui permanenza è stata espressamente richiesta da Sarri. L’incontro di dicembre era servito per mettere sul tavolo offerta e richiesta, ma serviva un un aggiornamento. Ci siamo.
Basic rinnovo Lazio, i dettagli e l'interesse della Roma
Basic è in scadenza a giugno, la sua priorità è la Lazio, la sua garanzia Sarri (in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato 13 partite). Ha messo in stand-by altre proposte dall’estero. Si tratta su una base di un triennale, serve l’accordo economico. Smentite le voci di ieri che davano la Roma interessata al giocatore. La fumata bianca può essere vicina.