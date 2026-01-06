Per Basic c'è solo la Lazio, trattativa per il rinnovo nel vivo. La verità sull'interesse della Roma

Il mercato della Lazio è ancora in stallo, ma i rinnovi sono in fermento. Gli agenti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono attesi stamattina a Formello per entrare nel vivo del rinnovo del centrocampista, la cui permanenza è stata espressamente richiesta da Sarri. L’incontro di dicembre era servito per mettere sul tavolo offerta e richiesta, ma serviva un un aggiornamento. Ci siamo.