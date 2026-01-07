Corriere dello Sport.it
Lazio, Guendouzi ai saluti: c'è l'accordo con il Fenerbahce

Il francese ad un passo dalla cessione: il club biancoceleste ha accettato l'offerta dei turchi
1 min

Matteo Guendouzi sta per lasciare la Lazio. Dopo la cessione di Castellanos, che ieri ha esordito con il West Ham, sconfitto in casa dal Nottingham Forrest in Premier League, il club biancoceleste ha chiuso la seconda operazione in uscita, trovando l'accordo con il Fenerbahce.

Guendouzi al Fenerbahce: le cifre dell'operazione

Il centrocampista francese si trasferirà in Turchia: operazione da 28 milioni di euro più due di bonus. Guendouzi lascia la Lazio dopo due stagioni e mezzo. In questo campionato ha collezionato 15 presenze, con due gol e un assist.

 

 

 

