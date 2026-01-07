La Lazio accoglie Ratkov, ecco quando arriverà. Guendouzi saluta ma stasera giocherà contro la Fiorentina

La situazione di Guendouzi, l'addio dopo Lazio-Fiorentina

L'incandescente giornata di mercato in casa Lazio non finisce qui perché per un giocatore che arriva (Ratkov) ce n'è uno in partenza. Si tratta di Guendouzi che saluterà i biancocelesti ma solo dopo Lazio-Fiorentina. Sarri intende utilizzare il giocatore stasera, si attende la decisione finale, ci sono dei ragionamenti in corso. La società di Lotito sta riflettendo sulla possibilità di mettere una condizione al trasferimento per consentire al francese di essere in campo. Il francese va al Fenerbahce per poco meno di 30 milioni, circa 26 più 2 di bonus. Accordo chiuso stamattina. Sarri, salvo sorprese, con tutti i rischi del caso, lo utilizzerà stasera, da giocatore ormai ceduto, succede anche questo al mercato della Lazio.

Tutti gli altri obiettivi di gennaio della Lazio

Guendo varrà un’altra plusvalenza dopo la cessione di Taty per 29 milioni. Petar Ratkov, centravanti serbo, 22 anni, del Salisburgo, è il suo sostituto, costo 12 milioni, operazione da 14 considerando altre voci. In città stasera, forse allo stadio per vedere la partita. Domani visite mediche e primo allenamento. Adesso assalto a Fabbian e Maldini, mezzala e vice Zaccagni. Ma va sostituito anche Guendouzi.