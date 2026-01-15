Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Lazio, ti ricordi Marcos Antonio? Può andare al San Paolo definitivamente, quanto può incassare il club

Il brasiliano non ha mai convinto e dopo vari prestiti potrebbe dire addio: i dettagli
Marco Ercole
1 min

ROMA - La Lazio si prepara a salutare definitivamente Marcos Antonio e potrebbe farlo già domani. Il centrocam-pista, ormai da due stagioni in prestito in Brasile al San Paolo, è infatti a un passo dall'essere riscattato una volta per tutte dal club paulista, che subito dopo lo venderebbe al Flamengo a titolo definitivo. Il club rossonero è da tempo sulle tracce dell'ex "volante" dello Shakhtar Donetsk, ma non aveva ancora presentato offerte ufficiali perché il giocatore è formalmente di proprietà della Lazio.

Lazio, Marcos Antonio ai saluti

Questo ostacolo non sarà più tale al primo punto conquistato dal San Paolo nel 2026, che - nonostante le difficoltà economiche dei brasiliani - farà scattare in automatico l'obbligo di riscatto e il pagamento di 4,2 milioni di euro (da versare in quattro rate) alla società di Lotito. La prima occasione per far sì che questo avvenga è già domani (o meglio, nella notte tra oggi e domani), visto che il calendario brasiliano propone la sfida tra San Paolo e Sao Bernardo, dopo che nel primo match del nuovo anno i paulisti sono usciti sconfitti (3-0) in casa del Mirassol.  

