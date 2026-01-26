La Lazio ci riprova per Maldini. Poi il nuovo Guendouzi

Capovolgimenti continui di mercato. Romagnoli bloccato, niente più difensore. Tutti gli sforzi tornano sulla mezzala mancante con un occhio all’attacco. Non si escludono altre cessioni, può partire uno tra Cancellieri, Isaksen e Noslin. Sempre che non arrivino offerte dalla Premier per Dia, è stato proposto ad alcuni club. «Qualcosa serve, Guendouzi non è stato sostituito», il graffio di Sarri. La Lazio ha trattato Tim Iroegbunam dell’Everton, ha presentato un’offerta, subito respinta. Irrealizzabile il sì del club che è di proprietà dei Friedkin. Il mediano inglese è classe 2003, la pista s’è raffreddata subito. Il diesse Fabiani ha altri profili all’estero, il tempo inizia a stringere. Il mercato chiuderà tra una settimana. A centrocampo serve un colpo, l’arrivo di Taylor non basta, doveva essere uno in più da aggiungere a Guendouzi, non il sostituto. Non è il suo clone e deve ambientarsi. Rovella è di nuovo alle prese con fastidi alla zona pubica, si attendono comunicazioni. Vecino ha perso ritmo e più gioca più si avvicina al rinnovo (scatta a 25 presenze). Basic è reduce da fastidi. Dele-Bashiru è appena rientrato dalla Coppa d’Africa e Sarri l’aveva tagliato con la scusa dello stiramento, salvo reintegrarlo. Belahyane è sul mercato e non è considerato tranne in casi di emergenza.