La Lazio ci riprova per Maldini. Poi il nuovo Guendouzi
Capovolgimenti continui di mercato. Romagnoli bloccato, niente più difensore. Tutti gli sforzi tornano sulla mezzala mancante con un occhio all’attacco. Non si escludono altre cessioni, può partire uno tra Cancellieri, Isaksen e Noslin. Sempre che non arrivino offerte dalla Premier per Dia, è stato proposto ad alcuni club. «Qualcosa serve, Guendouzi non è stato sostituito», il graffio di Sarri. La Lazio ha trattato Tim Iroegbunam dell’Everton, ha presentato un’offerta, subito respinta. Irrealizzabile il sì del club che è di proprietà dei Friedkin. Il mediano inglese è classe 2003, la pista s’è raffreddata subito. Il diesse Fabiani ha altri profili all’estero, il tempo inizia a stringere. Il mercato chiuderà tra una settimana. A centrocampo serve un colpo, l’arrivo di Taylor non basta, doveva essere uno in più da aggiungere a Guendouzi, non il sostituto. Non è il suo clone e deve ambientarsi. Rovella è di nuovo alle prese con fastidi alla zona pubica, si attendono comunicazioni. Vecino ha perso ritmo e più gioca più si avvicina al rinnovo (scatta a 25 presenze). Basic è reduce da fastidi. Dele-Bashiru è appena rientrato dalla Coppa d’Africa e Sarri l’aveva tagliato con la scusa dello stiramento, salvo reintegrarlo. Belahyane è sul mercato e non è considerato tranne in casi di emergenza.
Lazio su Maldini: come puà arrivare
Dopo Iroegbunam la caccia è ripartita, nel frattempo il diesse Fabiani avrebbe riallacciato contatti per Daniel Maldini. Aveva l’accordo con il giocatore, poi l’inserimento della Juve. E’ un nome bocciato da Sarri. Ma la società, s’è visto, conduce il mercato autonomamente. L’idea è prendere Maldini in prestito secco dall’Atalanta, al massimo con diritto di riscatto. Era stato scelto come vice Zaccagni. In avanti può succedere tutto e niente. Cancellieri aveva ricevuto un’offerta del Brentford. Il manager di Isaksen è stato a Formello la scorsa settimana, può portare un’offerta. Si sono fatti ragionamenti su Noslin e Dia. La società vuole fare spazio a Ratkov. Si stava trattando un baby centravanti da associare al serbo, alcune tracce portavano a Van Persie junior del Feyenoord, appena svezzato in Eredivisie. Sarri ha chiarito: «La società vuole puntare sui giovani, a me non interessa l’età, interessa la qualità». Da giorni rimbalzano rumors sull’assalto del Milan a Gila, ora o a giugno. Non sono arrivate conferme. Vale lo stesso per il presunto interesse dell’Inter per Provedel, a caccia di un vice Sommer per giugno. Il portiere ha sempre detto di voler restare a vita. E’ in scadenza nel 2027 e il suo obiettivo è rinnovare. Almeno lui.