Lazio, ecco il vice Provedel: visite mediche per Motta

Con l'addio sempre più vicino di Mandas in direzione Bournemouth , la Lazio ha trovato il suo vice Provedel. Edoardo Motta ha iniziato le visite mediche con i biancocelesti. Il portiere, proveniente dalla Reggiana, è arrivato in mattinata nella clinica di riferimento del club Villa Mafalda per iniziare i test di rito prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia dei biancocelesti.

Motta, le visite mediche con la Lazio

La Lazio torna dunque a muoversi sul mercato per puntellare la squadra. Motta, classe 2005, arriva nella sponda biancoceleste della Capitale dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista in Serie B con la Reggiana. Cresciuto nel vivaio della Juventus, ha passato gli anni dell'U17 e U18 tra Alessandria e Monza. Nel 2023 l'arrivo a Reggio Emilia dove è diventato fin da subito il titolare della Primavera. Nel finale di quella stagione inizia a essere convocato anche in prima squadra da Alessandro Nesta. L'esordio in Serie B arriva nell'aprile del 2025 per poi giocare titolare anche nell'ultima giornata di campionato della scorsa stagione. In estate la decisione della Reggiana di affidargli la porta e ora la grande chiamata della Lazio e della Serie A.