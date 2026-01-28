Caso Romagnoli, non si allena con la Lazio: cosa pensa il giocatore e cosa sta per succedere

La prima giornata di Lazio. Le visite mediche, il debutto in allenamento, l'intervista da neoacquisto biancoceleste. «Le prime sensazioni sono state positive, sono contento. Non vedo l'ora di iniziare. La Lazio è un passo importante, vengo da un periodo non semplicissimo. Adesso è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni». Non ha troppo tempo Daniel Maldini e non vuole sprecarlo. Deve sfruttare i mesi di prestito per rilanciarsi e convincere tutti, in primis la Lazio a riscattarlo (14 milioni di euro). Ha raggiunto Roma lunedì , ieri mattina ha svolto i controlli d'idoneità, 3 ore e mezza a Villa Mafalda. All'uscita qualche tifoso lo aspettava per i selfie di benvenuto. Alle 15.30 la prima seduta con Sarri: per parte della sgambata è stato provato al centro del tridente, da falso nueve. È una primissima indicazione tattica.

Il futuro di Romagnoli

Non ha incrociato Romagnoli, in gruppo di mattina, poi out nel secondo allenamento di giornata. Dalla società non è arrivata nessuna comunicazione sul forfait pomeridiano del centrale, alcune indiscrezioni parlavano di un affaticamento muscolare, non sono arrivate conferme. Alessio è molto provato dalle ultime 48 ore, ieri ha riparlato con Sarri, non ricevendo però alcun segnale rispetto alla richiesta di Lotito: il presidente pretende che sia il tecnico a dare il via libera al difensore per il trasferimento all'Al-Sadd. Romagnoli è deluso, si aspettava una comprensione maggiore. Il tempo stringe, i qatarioti non possono più aspettare, tanto che nei prossimi giorni un dirigente del cluc potrebbe raggiungere Roma, per parlare con la società biancoceleste e provare a risolvere la situazione. A prescindere, ora è in dubbio anche il presente di Romagnoli, non solo il futuro. La Lazio rischia di averlo perso, pur tenendolo in rosa. Siamo all'antivigilia della sfida con il Genoa e la sua assenza è scontata. Giocherà Provstgaard in coppia con Gila. Le dinamiche di mercato condizioneranno di nuovo la preparazione alla partita, tra Romagnoli e la società non ci sono i margini per ricucire i rapporti.

Maldini all'esordio

Di sicuro venerdì troverà la prima convocazione Maldini. «Mi metto a disposizione per aiutare il mister e la squadra», ha continuato l'ex Atalanta ai microfoni ufficiali. Stamattina terminerà i test atletici all'Isokinetic. «Ho parlato poco con Sarri, 10 minuti. Una chiacchierata generale, vedremo dove giocherò. La Lazio arriva da un momento difficile, ma ci sono delle ottime basi». L'entusiasmo non gli manca: «La Lazio ha sempre lottato per qualcosa di importante, ha grandi ambizioni. Si vede anche dal centro sportivo e dall'ambiente. Ai tifosi dico che non vedo l'ora di giocare, di lottare per loro e per la squadra. Un giocatore del passato che apprezzo? Nesta su tutti». Ha parlato di papà Paolo e dei suoi consigli: «Mi aiuta nelle decisioni, che però alla fine prendo sempre io. Il mio cognome è un motivo d'orgoglio, so che non ho ancora dimostrato tutte le mie qualità. È il momento giusto di farlo». Alla Lazio ha ritrovato l'amico Rovella: «Conosco Nicolò (fuori per il Genoa, ndr) da quando siamo piccoli, viveva a Milano e avevamo amicizie in comune. Alla fine siamo diventati migliori amici. Ci siamo rincorsi varie volte, non siamo mai riusciti a giocare insieme. Ora ci siamo». Ha scelto la maglia 27: «Un numero che avevo al Milan e al Monza, volevo confermarlo».