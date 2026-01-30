Lazio, Przyborek sbarca a Fiumicino: "Benvenuto Adrian"

"Adrian is here". Con un post pubblicato sui profili social ufficiali del club, la Lazio ha accolto Adrian Przyborek , centrocampista classe 2007, acquistato dal Pogon. Il giovane polacco è sbarcato a Fiumicino , con un volo proveniente da Berlino. La Lazio ha pubblicato le prime immagini del giocatore, con tanto di sciarpa biancoceleste.

Przyborek, l'arrivo a Fiumicino

Domani in mattinata sono previste le visite mediche del calciatore, poi il viaggio a Formello e la firma sul contratto che lo legherà al club biancoceleste. Da quel momento in poi si metterà a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. In questa stagione Przyborek ha collezionato 19 presenze (tra campionato e Coppa di Polonia) con la maglia del Pogon, realizzando tre reti.