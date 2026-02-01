Lazio, la decisione shock di Romagnoli: Lotito si era convinto, il retroscena

ROMA - Incredibile a credersi anche questa. Romagnoli, non Lotito, ha fatto saltare l’accordo tra la Lazio e l’Al-Sadd raggiunto al fotofinish dopo essersi scontrato con tutti pur di liberarsi. Non ha rinunciato alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio, totale di 600 mila euro, negandosi i 18 milioni che avrebbe guadagnato in tre anni. Questa la ricostruzione finale, verificata con le parti in causa. La Lazio e lo staff del giocatore. Non ci sono reazioni ufficiali, forse arriveranno a tempo debito. Alessio, è facile immaginarlo, ha seguito il principio sacrosanto che il dovuto va riconosciuto, tanti ex in passato pur di liberarsi hanno accettato questa imposizione di Lotito. Una sgradevole vecchia regola. Romagnoli non l’ha fatto perdendo una fortuna e mettendo a rischio il futuro alla Lazio, che a sua volta ha perso circa 9 milioni dalla mancata cessione e un risparmio di altri 9 sugli stipendi al lordo da riconoscere al giocatore fino al 2027. Solo Romagnoli può spiegare ogni decisione presa dalla vigilia di Lecce in poi. E’ una storia iniziata male, finita peggio. Gestita maldestramente anche dal giocatore. Chi può dire adesso se sia meglio o no che Romagnoli sia rimasto? L’ultimo strappo ha danneggiato ancora di più i rapporti. Tra oggi e domani, giorno di ripresa degli allenamenti, si capirà come proseguiranno la Lazio e Alessio. Nulla è da escludere. Erano separati in casa, il rischio è che restino tali. Romagnoli si era autoescluso ottenendo un lungo permesso per la nascita del figlio. Ora la mossa tocca a Lotito.