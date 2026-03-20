Gila, tentazione Aston Villa: il futuro alla Lazio è un rebus

ROMA - Il futuro di Mario Gila resta un rebus, ma una certezza c’è: l’estate sarà decisiva. Il difensore spagnolo, sotto contratto con la Lazio fino al 2027, non sembra intenzionato a rinnovare (il club ci proverà, ma arrivati a questo punto diventa molto complicato pensare di raggiungere un'intesa) e questo apre scenari concreti di cessione nei prossimi mesi. Sì, perché il rischio di arrivare troppo a ridosso della scadenza (con annessa svalutazione del cartellino) spinge il club a valutare seriamente una partenza a giugno per monetizzare. Anche perché le offerte non mancheranno.

Gila, interessi da Spagna e Italia

In Italia, restano vigili Inter e Milan. I rossoneri lo seguono da tempo, anche per il legame con Igli Tare, che lo portò nella Capitale quando ancora era solo un ragazzo del Real Madrid Castiglia e che non ha mai smesso di stimarlo. Allo stesso modo i nerazzurri osservano la situazione, magari per farlo arrivare a parametro zero e offrirgli un contratto più importante nell'estate 2027. Ma la concorrenza è soprattutto internazionale. Per quanto riguarda la Spagna, oltre al Real Madrid (che non l'ha mai perso di vista e vanta comunque il 50% della futura vendita da parte della Lazio) ci sono i rivali cittadini dell’Atletico Madrid.

L'Aston Villa con tanti soldi: Gila riflette

In Premier League, invece, il profilo di Gila piace a diversi club: oltre a Bournemouth e Leicester, secondo quanto riportato dai media spagnoli ci sarebbe soprattutto l'Aston Villa, pronto a mettere sul tavolo circa 30 milioni. Una cifra importante, che la Lazio dovrebbe comunque condividere al 50% con il club "merengue", ma che se confermata resterebbe difficile da ignorare. Sullo sfondo, inoltre, si starebbe muovendo il Chelsea, pronto a inserirsi in una corsa sempre più affollata. Insomma, tante pretendenti e un futuro ancora tutto da scrivere. Ma la sensazione è che il destino di Gila sia ormai lontano da Roma. E che la prossima estate possa segnare la fine della sua avventura in biancoceleste.