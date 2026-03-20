Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gila, tentazione Aston Villa: il futuro alla Lazio è un rebus

La prossima estate sarà decisiva visto: il difensore è in scadenza di contratto nel 2027, servirà una decisione
Marco Ercole
2 min

ROMA - Il futuro di Mario Gila resta un rebus, ma una certezza c’è: l’estate sarà decisiva. Il difensore spagnolo, sotto contratto con la Lazio fino al 2027, non sembra intenzionato a rinnovare (il club ci proverà, ma arrivati a questo punto diventa molto complicato pensare di raggiungere un'intesa) e questo apre scenari concreti di cessione nei prossimi mesi. Sì, perché il rischio di arrivare troppo a ridosso della scadenza (con annessa svalutazione del cartellino) spinge il club a valutare seriamente una partenza a giugno per monetizzare. Anche perché le offerte non mancheranno.

Gila, interessi da Spagna e Italia

In Italia, restano vigili Inter e Milan. I rossoneri lo seguono da tempo, anche per il legame con Igli Tare, che lo portò nella Capitale quando ancora era solo un ragazzo del Real Madrid Castiglia e che non ha mai smesso di stimarlo. Allo stesso modo i nerazzurri osservano la situazione, magari per farlo arrivare a parametro zero e offrirgli un contratto più importante nell'estate 2027. Ma la concorrenza è soprattutto internazionale. Per quanto riguarda la Spagna, oltre al Real Madrid (che non l'ha mai perso di vista e vanta comunque il 50% della futura vendita da parte della Lazio) ci sono i rivali cittadini dell’Atletico Madrid. 

L'Aston Villa con tanti soldi: Gila riflette

In Premier League, invece, il profilo di Gila piace a diversi club: oltre a Bournemouth e Leicester, secondo quanto riportato dai media spagnoli ci sarebbe soprattutto l'Aston Villa, pronto a mettere sul tavolo circa 30 milioni. Una cifra importante, che la Lazio dovrebbe comunque condividere al 50% con il club "merengue", ma che se confermata resterebbe difficile da ignorare. Sullo sfondo, inoltre, si starebbe muovendo il Chelsea, pronto a inserirsi in una corsa sempre più affollata. Insomma, tante pretendenti e un futuro ancora tutto da scrivere. Ma la sensazione è che il destino di Gila sia ormai lontano da Roma. E che la prossima estate possa segnare la fine della sua avventura in biancoceleste. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Sarri detta la linea alla Lazio: tutti gli scenariIncubo Zaccagni, un altro stop per la Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS