Calciomercato Lazio, pressing su Martinez del Girona: quando costa e come può arrivare
A volte ritornano i nomi di gennaio, uno di questi è Arnau Martinez del Girona. Terzino destro, gioca anche a sinistra, si adatta da centrale, volendo fa l’esterno destro. E’ multiruolo. La Lazio si era informata all’inizio del mercato invernale, dopo l’assalto a Pedraza del Villarreal, terzino sinistro già preso per luglio a zero. Due spagnoli. La valutazione di Martinez è 14 milioni, è la clausola da pagare. C’è un però: è in scadenza nel 2027, a giugno mancherà un anno e si potrebbe provare a ritrattare il prezzo. Non è facile, Martinez ha mercato in più campionati, tra le big. Resta nella lista della Lazio per l’estate, è tra i profili vagliati per la nuova difesa. Non solo Gila, Romagnoli, Patric e Gigot in scadenza nel 2027, anche Lazzari e Pellegrini. Hysaj andrà via a zero a giugno. Solo Marusic e Tavares sono blindati insieme a Provstgaard. Sulle fasce serviranno innesti. Marusic va per i 33 anni, è robotizzato, gioca a perdifiato e copre più buchi, ma ha bisogno di un’alternativa. Lazzari quest’anno si è visto pochissimo, va maneggiato con cura, tende a infortunarsi. Un rinforzo a destra è necessario. A sinistra ci sarà Pedraza, serve una decisione su Tavares e Pellegrini. Martinez piaceva molto per identikit: 22 anni, 1,82 di altezza, buona tecnica, letture difensive, duelli aerei. E’ nato il 25 aprile 2003 a Premià de Dalt, vicino a Barcellona. E’ cresciuto ne La Masia blaugrana dal 2010 al 2016. Dal 2018, dopo una breve parentesi con l’Hospitalet, squadra dell’omonimo comune catalano, è entrato nel vivaio del Girona. Prime apparizioni con la squadra B, poi l’esordio in prima squadra il 17 dicembre 2020, in Coppa del Re contro il Gimnástica Segoviana. Da lì in poi ha totalizzato 189 presenze in gare ufficiali con il club biancorosso, 10 gol e 19 assist. Oggi è capitano.
Lazio, chi è Martinez
Quest’anno ha giocato a destra e a sinistra sulla fascia, un po’ come fa Marusic quando c’è emergenza. L’ultima partita contro l’Osasuna l’ha giocata sulla corsia sinistra. Ventisei presenze in Liga, un gol e un assist. Gioca nella difesa a 4. Martinez sarà uno dei giovani spagnoli più attenzionati in estate per il talento e per le condizioni contrattuali. E’ stato seguito dopo una segnalazione anche Moris Valincic, classe 2002, ha 23 anni, è un terzino destro croato. Piace molto al Napoli e all’Inter. Gioca nella Dinamo Zagabria, è in scadenza nel 2029, la valutazione ha superato i 10 milioni, ne servono 15-18. Troppi per la Lazio. La concorrenza è ampia, questo consente ai croati di tenere alto il prezzo. E’ un esterno di spinta, è cresciuto nel settore giovanile del Rijeka. Prima della Dinamo ha giocato con Neretvanac e Istra, poi la parentesi in Bosnia con il Siroki Brijeg. Nella Dinamo ha fatto il salto dalla seconda alla prima squadra.
Diogo Leite in arrivo: lo scenario
Il più vicino, dopo aver sfiorato lo strappo, è Diogo Leite dell’Union Berlino. E’ in scadenza a giugno, i contatti di gennaio si erano interrotti. Sono ripartiti nelle scorse settimane. Si aspetta il via per le firme. Diogo Leite è un difensore centrale portoghese di 27 anni, ex Porto e Braga, se firmerà arriverà a zero. E’ reduce da uno stiramento, è rientrato in panchina nell’ultima partita contro il Bayern Monaco. Se i nuovi contatti procederanno come previsto, il giocatore potrebbe effettuare le visite e legarsi alla Lazio con un contratto di 4 o 5 anni.
A volte ritornano i nomi di gennaio, uno di questi è Arnau Martinez del Girona. Terzino destro, gioca anche a sinistra, si adatta da centrale, volendo fa l’esterno destro. E’ multiruolo. La Lazio si era informata all’inizio del mercato invernale, dopo l’assalto a Pedraza del Villarreal, terzino sinistro già preso per luglio a zero. Due spagnoli. La valutazione di Martinez è 14 milioni, è la clausola da pagare. C’è un però: è in scadenza nel 2027, a giugno mancherà un anno e si potrebbe provare a ritrattare il prezzo. Non è facile, Martinez ha mercato in più campionati, tra le big. Resta nella lista della Lazio per l’estate, è tra i profili vagliati per la nuova difesa. Non solo Gila, Romagnoli, Patric e Gigot in scadenza nel 2027, anche Lazzari e Pellegrini. Hysaj andrà via a zero a giugno. Solo Marusic e Tavares sono blindati insieme a Provstgaard. Sulle fasce serviranno innesti. Marusic va per i 33 anni, è robotizzato, gioca a perdifiato e copre più buchi, ma ha bisogno di un’alternativa. Lazzari quest’anno si è visto pochissimo, va maneggiato con cura, tende a infortunarsi. Un rinforzo a destra è necessario. A sinistra ci sarà Pedraza, serve una decisione su Tavares e Pellegrini. Martinez piaceva molto per identikit: 22 anni, 1,82 di altezza, buona tecnica, letture difensive, duelli aerei. E’ nato il 25 aprile 2003 a Premià de Dalt, vicino a Barcellona. E’ cresciuto ne La Masia blaugrana dal 2010 al 2016. Dal 2018, dopo una breve parentesi con l’Hospitalet, squadra dell’omonimo comune catalano, è entrato nel vivaio del Girona. Prime apparizioni con la squadra B, poi l’esordio in prima squadra il 17 dicembre 2020, in Coppa del Re contro il Gimnástica Segoviana. Da lì in poi ha totalizzato 189 presenze in gare ufficiali con il club biancorosso, 10 gol e 19 assist. Oggi è capitano.