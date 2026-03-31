Calciomercato Lazio, pressing su Martinez del Girona: quando costa e come può arrivare

A volte ritornano i nomi di gennaio, uno di questi è Arnau Martinez del Girona. Terzino destro, gioca anche a sinistra, si adatta da centrale, volendo fa l’esterno destro. E’ multiruolo. La Lazio si era informata all’inizio del mercato invernale, dopo l’assalto a Pedraza del Villarreal, terzino sinistro già preso per luglio a zero. Due spagnoli. La valutazione di Martinez è 14 milioni, è la clausola da pagare. C’è un però: è in scadenza nel 2027, a giugno mancherà un anno e si potrebbe provare a ritrattare il prezzo. Non è facile, Martinez ha mercato in più campionati, tra le big. Resta nella lista della Lazio per l’estate, è tra i profili vagliati per la nuova difesa. Non solo Gila, Romagnoli, Patric e Gigot in scadenza nel 2027, anche Lazzari e Pellegrini. Hysaj andrà via a zero a giugno. Solo Marusic e Tavares sono blindati insieme a Provstgaard. Sulle fasce serviranno innesti. Marusic va per i 33 anni, è robotizzato, gioca a perdifiato e copre più buchi, ma ha bisogno di un’alternativa. Lazzari quest’anno si è visto pochissimo, va maneggiato con cura, tende a infortunarsi. Un rinforzo a destra è necessario. A sinistra ci sarà Pedraza, serve una decisione su Tavares e Pellegrini. Martinez piaceva molto per identikit: 22 anni, 1,82 di altezza, buona tecnica, letture difensive, duelli aerei. E’ nato il 25 aprile 2003 a Premià de Dalt, vicino a Barcellona. E’ cresciuto ne La Masia blaugrana dal 2010 al 2016. Dal 2018, dopo una breve parentesi con l’Hospitalet, squadra dell’omonimo comune catalano, è entrato nel vivaio del Girona. Prime apparizioni con la squadra B, poi l’esordio in prima squadra il 17 dicembre 2020, in Coppa del Re contro il Gimnástica Segoviana. Da lì in poi ha totalizzato 189 presenze in gare ufficiali con il club biancorosso, 10 gol e 19 assist. Oggi è capitano.