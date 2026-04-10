Mercato, c’è anche la Lazio su Subiabre

Un nuovo profilo accostato alla Lazio. In Argentina sono sicuri: il club biancoceleste, oltre al difensore centrale Lautaro Rivero, è interessato anche a un altro calciatore del River Plate. Si tratta di Ian Subiabre, esterno d’attacco classe 2007. Sa giocare su entrambe le fasce. Finora ha disputato 12 partite nel Torneo d’Apertura, di cui la metà da titolare (un gol e 2 assist). La sua cessione a giugno sembra inevitabile, i Millonarios in estate rivoluzioneranno la rosa e potrebbero perdere i giovani più importanti. Su Subiabre avrebbero messo gli occhi diverse top squadre europee come Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid.