Mercato, c’è anche la Lazio su Subiabre
Un nuovo profilo accostato alla Lazio. In Argentina sono sicuri: il club biancoceleste, oltre al difensore centrale Lautaro Rivero, è interessato anche a un altro calciatore del River Plate. Si tratta di Ian Subiabre, esterno d’attacco classe 2007. Sa giocare su entrambe le fasce. Finora ha disputato 12 partite nel Torneo d’Apertura, di cui la metà da titolare (un gol e 2 assist). La sua cessione a giugno sembra inevitabile, i Millonarios in estate rivoluzioneranno la rosa e potrebbero perdere i giovani più importanti. Su Subiabre avrebbero messo gli occhi diverse top squadre europee come Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid.
La concorrenza del Villarreal
In vantaggio, però, sembrerebbe esserci il Villarreal, che già a settembre 2019 - quando aveva soltanto 12 anni - lo aveva portato in Spagna per un provino, poi svolto anche per il settore giovanile del Levante. Quel nome, sette anni dopo, non è stato ancora cancellato dalla lista dei desideri degli spagnoli. Il River Plate, con cui ha collezionato 36 presenze totali, sul suo contratto avrebbe addirittura concordato una clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro. Più un deterrente per gli altri club. Secondo i siti specializzati il valore di Subiabre sarebbe decisamente più basso, intorno ai 4 milioni.