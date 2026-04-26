La Lazio studia Dominguez: la richiesta è di dieci milioni

Il nuovo Gila, forse il nuovo Romagnoli. Caccia grossa per la Lazio in caso di doppia partenza. Cloni non ne esistono a prezzi bassi, dunque bisognerebbe inventarsi qualcosa per sostituirli. Il mercato a saldo zero, se sarà questa la sentenza di maggio, costringerà la Lazio a vendere per acquistare, un doppio coefficiente di difficoltà per operare e riavviare il progetto. Triplo se si pensa alle caratteristiche utili. Con Sarri ancora in panchina sarà necessario un compromesso con l’allenatore per evitare teatrini. Quattro centrali su sei, tranne Provstgaard, sono in scadenza nel 2027 : Gila, Romagnoli, Patric e Gigot. Il danese inizia ad avere offerte dalla Premier. Dopo la Coppa la società sarà chiamata a programmare il piano “difesa”. Sempre che Lotito non s’impunti per tenere Gila e Romagnoli non si convinca a restare, cosa probabile rispetto a gennaio.

Sergi Dominguez, scuola Barça

La Dinamo. L’ultimo nome arriva dalla Croazia, si segue Sergi Dominguez, 21 anni, 1,91 di altezza, spagnolo, piede destro. E’ cresciuto nel Barcellona B, poi il passaggio alla Dinamo Zagabria l’estate scorsa. E’ stato accostato anche al Napoli, costa 10 milioni. E’ tra le rivelazioni in Croazia. Sei partite l’anno scorso con il Barcellona, poi la partenza. Si è imposto subito nella Dinamo, 38 presenze, due gol e tre assist. La cessione era stata stimata per 1,2 milioni di euro, non ci sono cifre ufficiali. Il Barça ha una percentuale di rivendita. Dominguez è compagno di Valincic, terzino destro croato che piace a tanti club italiani, più di tutti a Napoli e Inter. Alla Lazio è stato proposto più volte, ha una valutazione di 15-18 milioni.

La pista argentina

Gli altri. Da un mese la Lazio guarda in Argentina, il mercato propone centrali di talento. Le voci su Lautaro Rivero del River Plate continuano. Lautaro è tra i crack, ha 22 anni, è alto 1,85, è mancino. E’ in scadenza nel 2028, costa sui 10 milioni. E’ rientrato dal prestito al Central Cordoba e Lionel Scaloni l’ha già chiamato nell’Argentina. In corsa può esserci un altro Lautaro, è Di Lollo, argentino con passaporto italiano. Gioca nel Boca Juniors, ha 22 anni, è alto 1,87, è destro, scadenza 2029. E’ cresciuto nel settore giovanile del Boca. Nell’Independiente c’è Kevin Lomonaco, 24 anni, 1,84 di altezza, destro, scadenza 2028. Passaporto argentino, ha origini italiane. E’ nato a La Plata. In Spagna c’è Arnau Martinez, 23 anni, 1,82 di altezza, jolly, terzino e centrale del Girona. Un tentativo è stato fatto a gennaio. E’ in scadenza tra un anno.