Calciomercato Lecce, ufficiale: ecco Di Francesco dalla Spal

LECCE - Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, il Lecce ha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Di Francesco dalla S P.A.L.". L'esterno offensivo, si apprende dalla nota del club giallorosso, "ha firmato un contratto di tre anni e sarà in serata a Lecce per essere sottoposto domani mattina alle visite mediche". Relativamente ai movimenti in uscita, il Lecce aveva reso noto "di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zan Majer alla Reggina 1914".