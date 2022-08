Calciomercato Lecce, obiettivo Nastasic per la difesa

LECCE - Pantaleo Corvino cerca un difensore per il Lecce dopo aver pensato di riuscire a convincere Nikola Maksimovic (30). E ragionando, l’uomo mercato del Lecce è arrivato a Matija Nastasic (29), un altro serbo della vecchia casa professionale del dirigente pugliese, la Fiorentina. Il manager è lo stesso, Ramadani, i collaudati rapporti tra i due potrebbero ancora una volta servire per provare a mettere in piedi un’operazione non facile, ma che forse ha qualche premessa favorevole in più. Anche in questo caso c’è un ingaggio importante su cui discutere (1,8 milioni) cercando l’indispensabile partecipazione del club viola. Certo, l’ex City ha un solo altro anno di contratto e, soprattutto, vuole giocare: questa è la molla che potrebbe spingerlo verso Lecce. Intanto ieri i pugliesi hanno ufficializzato Federico Di Francesco (28).