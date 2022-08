LECCE - Continua la ricerca di un difensore in casa Lecce. Il responsabile dell'area tecnica del club salentino, Pantaleo Corvino, ha messo nel mirino una sua vecchia conoscenza, Matija Nastasic della Fiorentina. Prima però il Lecce prova a chiudere un colpo in avanti. Si sono registrati passa in avanti, infatti, per Lameck Banda, esterno offensivo zambiano classe 2001 del Maccabi Petah Tikva.