LECCE - Nel frattempo è saltato il trasferimento di Mathias Normann. "L’U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann - recita il comunicato dei giallorossi -, ha deciso, di comune accordo con l’atleta, di interrompere in via definitiva l’iter finalizzato all’acquisizione delle prestazioni sportive". Il giocatore sarebbe arrivato in prestito dal Rostov grazie alle nuove norme applicate ai tesserati in Russia.