LECCE - Per il Lecce di Roberto D'Aversa non c'è solo l'ottimo avvio in campionato, con 7 punti in tre gare, ma anche un nuovo acquisto. È fatta per Nicola Sansone, la scorsa stagione al Bologna: domani, infatti, l'esterno offensivo sarà in città per sostenere le visite mediche e poi mettere la firma sul suo nuovo contratto. Lo ha ufficializzato il club salentino con questa nota: "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Nicola Sansone, esterno offensivo classe '91 nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà a Lecce per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito".