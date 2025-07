Camarda al Lecce: l'attaccante è in Puglia, la formula dell'accordo con il Milan

Francesco Camarda si appresta a diventare un nuovo giocatore del Lecce : è atterrato in Puglia dove domani, lunedì 7 luglio, sosterrà le visite mediche preludio alla firma sul contratto con cui si legherà alla società giallorossa. L’attaccante classe 2008 è stato accolto con entusiasmo dai tifosi salentini e dallo staff del club all’aeroporto di Brindisi .

Camarda al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Camarda al Lecce dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il talento dei rossoneri è reduce da una stagione in cui ha totalizzato 35 presenze tra prima squadra Milan Futuro con cui ha realizzato 5 gol nel girone B di Serie C. Ora l'asticella si alza e c'è l'opportunità di dimostrare il suo valore in Serie A alla corte di Eusebio Di Francesco.