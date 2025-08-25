Lecce, è fatta per Nikola Stulic: è lui il sostituto di Krstovic

Lecce, è fatta per Nikola Stulic: arriva dallo Charleroi

Nikola Stulic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Il serbo, cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado, sostituirà Krstovic e affiancherà Francesco Camarda all'interno del parco attaccanti di Di Francesco. Accordo totale tra le parti, con l'intesa che è stata raggiunta nella giornata di sabato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: nelle casse dello Charleroi 5,5-6 milioni di euro. Stulic è reduce da un'ottima annata in Belgio, durante la quale ha messo a referto 17 gol e due assist, mentre in questa stagione ha già realizzato due reti tra campionato e turno preliminare di Conference League. Ora, la nuova avventura in Salento.