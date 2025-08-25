Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lecce, è fatta per Nikola Stulic: è lui il sostituto di Krstovic

L'attaccante serbo è l'ultima scoperta di Pantaleo Corvino: arriva dal Belgio e affiancherà Francesco Camarda
2 min

Nikola Stulic è a un passo dal Lecce di Eusebio Di Francesco. A pochi giorni dalla cessione di Krstovic all'Atalanta, Pantaleo Corvino ha scelto il centravanti classe 2001 per completare il reparto offensivo giallorosso. Definiti nel weekend i dettagli dell'affare con lo Charleroi, club belga proprietario del cartellino del giocatore.

Lecce, è fatta per Nikola Stulic: arriva dallo Charleroi

Nikola Stulic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Il serbo, cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado, sostituirà Krstovic e affiancherà Francesco Camarda all'interno del parco attaccanti di Di Francesco. Accordo totale tra le parti, con l'intesa che è stata raggiunta nella giornata di sabato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: nelle casse dello Charleroi 5,5-6 milioni di euro. Stulic è reduce da un'ottima annata in Belgio, durante la quale ha messo a referto 17 gol e due assist, mentre in questa stagione ha già realizzato due reti tra campionato e turno preliminare di Conference League. Ora, la nuova avventura in Salento.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lecce

Da non perdere

Retroscena KrstovicKrstovic all'Atalanta, i dettagli