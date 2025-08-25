Lecce, è fatta per Nikola Stulic: è lui il sostituto di Krstovic

Nikola Stulic è a un passo dal Lecce di Eusebio Di Francesco. A pochi giorni dalla cessione di Krstovic all'Atalanta, Pantaleo Corvino ha scelto il centravanti classe 2001 per completare il reparto offensivo giallorosso. Definiti nel weekend i dettagli dell'affare con lo Charleroi, club belga proprietario del cartellino del giocatore.
Lecce, è fatta per Nikola Stulic: arriva dallo Charleroi
Nikola Stulic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Lecce. Il serbo, cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado, sostituirà Krstovic e affiancherà Francesco Camarda all'interno del parco attaccanti di Di Francesco. Accordo totale tra le parti, con l'intesa che è stata raggiunta nella giornata di sabato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: nelle casse dello Charleroi 5,5-6 milioni di euro. Stulic è reduce da un'ottima annata in Belgio, durante la quale ha messo a referto 17 gol e due assist, mentre in questa stagione ha già realizzato due reti tra campionato e turno preliminare di Conference League. Ora, la nuova avventura in Salento.