Milan, l'eclissi di Junior Messias: si allontana il riscatto dal Crotone

Superiorità schiacciante come possesso palla e predominio territoriale, il record assoluto di tiri da 15 anni a questa parte, ben 33, eppure nessun gol all’attivo. Questo il paradosso vissuto dal Milan nell’amara serata contro il Bologna che ha chiuso la 31° giornata della Serie A con uno 0-0 che ha fatto felici solo Napoli e Inter, più vicini alla capolista per una corsa scudetto sempre più appassionante e incerta.

Il Milan e il vano assedio contro il Bologna Stefano Pioli le ha provate tutte per arrivare al gol liberatorio, ma l’indice di pericolosità è stato inversamente proporzionale tanto allo sforzo profuso dai giocatori in campo quanto ai tentativi del tecnico per dare vitalità e imprevedibilità all’attacco. Hanno deluso tutti, da un Leao “scivoloso” nel primo tempo e molto fumoso, fino ad un Brahim Diaz ancora sottotono, passando per Olivier Giroud e il suo sostituto nel finale Zlatan Ibrahimovic e per un Junior Messias che è forse stato il peggiore in campo in assoluto.

Milan, la luci e ombre di Junior Messias Proprio l’involuzione nel rendimento del fantasista brasiliano rischia di diventare una zavorra pericolosa per il Milan nella volata per il tricolore. Pioli infatti continua ad avere fiducia nell’ex Crotone, schierato titolare in otto delle ultime nove partite di campionato e autore anche di un gol contro la Salernitana, ma lontano dagli standard di rendimento garantiti in autunno, con quel gol all’Atletico Madrid in Champions e la doppietta al Genoa.