Renato Sanches al Milan, l'indizio social di Leao

Un like al giorno d'oggi, nell'epoca dei social, vuol dire tanto. Se poi si lancia anche un messaggio, allora forse ci siamo davvero. È il caso di Leao che ha messo due pallini rossoneri a un post Instagram di Renato Sanches datato 5 giugno. Che il significato sia che ormai la trattativa per il passaggio del giocatore del Lille al Milan è cosa fatta? La tempistica fa riflettere, effettivamente: il post non è stato 'marchiato' subito, ma oggi.

Renato Sanches: un altro uomo Lille per il Milan

Renato Sanches e Leao non sono solo connazionali, entrambi portoghesi, ma anche ex compagni di squadra al Lille, da cui il Milan, soprattutto negli ultimi anni, ha prelevato molto giocatori. Dal portiere Mike Maignan allo stesso Leao, da Ballo Touré a Kjaer, fino ad arrivare al sogno Botman, che piace da tempo ai rossoneri ma che si sta complicando per l'arrivo nelle trattative del Newcastle.

Tornando al post, Rafael Sanches ha voluto mostrare a tutti la sua vacanza a Dubai, in attesa di novità sul suo futuro. I pallini rossoneri di Leao sono comparsi in mezzo a centinaia di commenti, molti dei quali di tifosi del Milan. L'indizio social, questa volta, è più pesante del solito. Niente di ufficiale, per ora, ma forse il traguardo è vicino. Renato Sanches andrebbe a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Kessie.