Calciomercato Milan, a destra si offre Politano

MILANO - Scatto a destra per il mercato del Milan . I rossoneri hanno aperto la caccia a un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao , il miglior giocatore della scorsa serie A, e tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo Politano , che ha chiesto la cessione al Napoli e si sta guardando attorno. Gennaro Gattuso lo vorrebbe portare al Valencia , con Rino sulla panchina azzurra Politano aveva disputato un’ottima stagione e tra i due c’è grande feeling , ma la situazione finanziaria non è semplice. Dunque ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e Milan . Il club di Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro ma è una cifra trattabile, sui cui ci si può lavorare. Il Milan valuta anche Matteo Politano per la corsia destra, ha preso informazioni e analizzerà la sua situazione nel corso dei prossimi giorni, consapevole che l’esterno azzurro potrebbe cambiare casacca e sarebbe interessato.

I riscatti

Maldini e Massara adesso sono concentrati soprattutto sul riscatto di Junior Messias, che agisce proprio nella stessa posizione di campo. Contatti telefonici continui con il Crotone per tentare di abbassare il prezzo del brasiliano e ottenere uno sconto attorno ai 4 milioni di euro. La cifra stabilita l’estate scorsa, di 5,5 milioni di euro, può diminuire e i contatti tra le parti sono frenetici perché il Milan vuole chiudere entro poche ore l’affare, per poi concentrarsi su altro. Intanto sempre con la stessa formula i rossoneri hanno trovato l’accordo con la Roma per il riscatto di Alessandro Florenzi, ottenendo uno sconto sui 2,8 milioni di euro invece che i 4,5 milioni stabiliti l’estate scorsa. Stefano Pioli vorrebbe tenere in rosa i giocatori che hanno portato il Milan a trionfare con lo scudetto.

L'attesa

Intanto Sven Botman, difensore olandese del 2000, vuole aspettare il Milan a tutti i costi. Il pressing del Newcastle nei confronti del Lilla e del giocatore stesso è asfissiante, e si sta giocando la carta della proposta economica più alta per convincere tutti. L’olandese però è fermo sulla sua posizione, insiste per firmare con il Milan. Il club rossonero ha un accordo di massima di cinque stagioni con Botman, ma ancora non ha sbloccato l’affare con il Lilla, che spera di scatenare un’asta e vendere il difensore in Premier League. Botman vuole risolvere tutto entro la data del raduno estivo, saranno dunque venti giorni decisivi per il futuro del difensore. Il Milan ci crede e non ha intenzione di perderlo dopo aver trattato per sei mesi il suo acquisto. I contatti tra le parti sono all’ordine del giorno, la resistenza del giocatore potrebbe fare la differenza nella trattativa.