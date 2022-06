“Asensio, il Real Madrid vuole 50 milioni per cederlo”

Marco Asensio è una questione ancora aperta. A inizio anno, scrive Sport, il Real Madrid gli aveva proposto un rinnovo di contratto pari all'attuale stipendio, ossia 4,4 milioni di euro. Asensio, però, non era soddisfatto: fino al 2026 avrebbe voluto 7 milioni netti, una sorta di premio di anzianità dopo sette anni con i Blancos, in modo da occupare il terzo gradino nella scala salariale del club. Aveva comunque fatto sapere che dopo gli impegni con la Spagna avrebbe comunicato qualcosa sul suo futuro, ma i giorni passano e Asensio non risponde.

“Asensio, Mendes e l'Italia”

Naturalmente, al Real Madrid hanno capito da alcuni segnali che Asensio non rinnoverà. Ha cambiato agente, passando a Jorge Mendes nel frattempo. Il giocatore sa che il suo ruolo all'interno della squadra, invece di aumentare, è diventato minore mentre lui vorrebbe potersi giocare il posto per andare poi ai Mondiali con la Spagna. Ha concluso la stagione da sostituto e questo non può essergli andato bene.

Il Real Madrid a questo punto ha fissato un prezzo di partenza: 50 milioni di euro. Non uno di meno. Ricordiamo che la clausola è di 700 milioni. Questo prezzo non pare piacere ad Asensio che forse pensa che così i corteggiatori vengano scoraggiati, tanto che ha minacciato di rimanere fino alla scadenza per poi andarsene a parametro zero. Il club non contempla questa possibilità e spera che Mendes trovi una squadra in grado di pagare tutti questi soldi.

Ci sono le inglesi, che sembrano particolarmente interessate e che avrebbero i soldi per prendere Asensio. A cominciare dall'Arsenal di Arteta. Le esperienze con Ceballos e Odegaard spingono i Gunners a pensarci seriamente. Poi ci sono Manchester United e Newcastle. In Italia resta in pole il Milan, ma anche la Juve è interessata.