Milan oltre lo stallo: sondato Douglas Luiz

MILANO - Sono ore cruciali per la trattativa di rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara, i due dirigenti in scadenza di contratto al 30 giugno. Potrebbe essere un weekend decisivo per il prolungamento dei loro rapporti con il club fresco vincitore del campionato, e i contatti a distanza tra Maldini e Gerry Cardinale sono all’ordine del giorno. Si prova a trovare l’intesa su tutto prima possibile. Nel frattempo la dirigenza è operativa e lo testimonia l’incontro che c’è stato ieri in città con il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto. Al summit hanno partecipato sia Maldini che Massara, hanno definito i dettagli dell’acquisto di Alessandro Florenzi per un paio di milioni, e sfiorato, in maniera marginale, altri argomenti come Veretout e Zaniolo. Il tandem dirigenziale rossonero sta lavorando per accontentare mister Stefano Pioli che spera di avere qualche elemento in più entro la fine del calciomercato. Specialmente rinforzi a centrocampo e sulla trequarti, due zone del campo in cui il Milan dovrebbe agire con maggiore convinzione.

Mercato Milan, il trequartista L’allenatore milanista la passata stagione ha dimostrato di saper maneggiare con cura il materiale messo a disposizione del club, reiventando anche alcuni giocatori in altri ruoli per dare più convinzione al suo 4-2-3-1. Prima Franck Kessie e poi Rade Krunic sono stati alternati sulla trequarti al posto di un Brahim Diaz in difficoltà, ed è in quella posizione che Maldini e Massara stanno cercando acquisti di spessore. Le voci su Paulo Dybala difficilmente potranno tramutarsi in qualcosa di più concreto, troppo alte le richieste d’ingaggio dell’argentino. L’Inter resta favorita. Mentre su Charles De Ketelaere c’è da superare la forte concorrenza di formazioni di Premier League. Non solo il Leeds si è fatto avanti, ma anche il Newcastle ha stabilito i primi approcci con il Club Brugge per provare ad anticipare tutti e mettere le mani su giocane talento belga. Charles De Ketelaere resta uno dei trequartisti preferiti per Maldini e Massara ma le difficoltà maggiori derivano dalla concorrenza e dal prezzo fissato dal Brugge, oltre trenta milioni di euro. Sarebbe il prototipo di giocatore gradito alla proprietà milanista, giovane e di talento, ma ci sono degli ostacoli da superare.