Il saluto del Milan a Kessié: "Insieme siamo tornati campioni"

"Insieme siamo tornati ad essere Campioni d’Italia: buona fortuna, Franck Kessié !". Con questo messaggio, veicolato sui propri canali social, il Milan ha augurato ogni bene al centrocampista ivoriano, ufficializzato in giornata dal Barcellona . Un addio al club rossonero, di fatto, trascinatosi per tutta la stagione che ha portato il Diavolo al suo diciannovesimo Scudetto.

Insieme al messaggio, anche una emoji del tipico saluto militare, il gesto in fase dei esultanza dell'orma ex "Presidente". Segno che, nonostante i tira e molla della passata stagione, le parti si sono lasciate in buoni rapporti.