Milan, doppio colpo: Ziyech e De Ketelaere

MILANO - Il Milan lavora al doppio colpo sulla trequarti. Sono due gli obiettivi principali dell’estate rossonera, due nomi che scatenano la fantasia dei sostenitori del Diavolo. Il Milan nelle ultime ore sta accelerando molto per chiudere Hakim Ziyech del Chelsea . L’esterno marocchino è un obiettivo possibile, e ora dopo ora cresce la fiducia in casa rossonera per il 29enne in uscita dai Blues. La trattativa inizialmente sembrava complessa, ma c’è la volontà di tutte le parti in causa di trovare una soluzione per condurre in porto l’affare. Ziyech vorrebbe provare l’ esperienza in Italia, spera di cambiare aria dopo due anni a Londra dove ha trovato poco spazio, il Milan sarebbe felicissimo di accoglierlo e di incoronarlo come stella della squadra. Così tramite agenti e intermediari l’operazione ha cominciato a prendere forma con più sostanza nelle scorse ore. Il Milan accelera per provare a chiudere subito, vuole consegnare a Stefano Pioli un elemento di sicura qualità sulla trequarti. La fiducia crescete per la riuscita dell’operazione nasce dal fatto che il Chelsea avrebbe aperto al prestito , ora bisognerà studiare se con diritto oppure obbligo, inoltre con il giocatore dovrà contribuire a pagare una parte dello stipendio.

Acquisto in canna

Il secondo giocatore che metterebbe tutti d’accordo è il belga Charles De Ketelaere, sia per la capacità di poter giocare in due ruoli, sia perché l’ingaggio non sarebbe un ostacolo. Per De Ketelaere c’è l’approvazione da parte di mister Pioli, della dirigenza dedicata all’area sportiva e anche della proprietà americana, che ha sempre sostenuto la politica degli investimenti sui giovani talenti. La richiesta di 30 milioni non ha spaventato i rossoneri, che potrebbero fare un grosso investimento su De Ketelaere e contemporaneamente pendere pure Ziyech in prestito. Il doppio colpo sarebbe possibile, ma dovrebbero incastrarsi diversi pezzi del puzzle. In particolare su De Ketelaere bisognerebbe prima battere la concorrenza di società di Premier League, con Leeds nello specifico che vorrebbe strappare il giocatore al Club Brugge. Nel frattempo il suo agente sta lavorando per abbassare le richieste della squadra belga e vorrebbe favorire il Milan in questa corsa a De Ketelaere. I due giocatori sarebbero anche complementari perché il marocchino verrebbe schierato a destra mentre il belga nel ruolo di numero dieci dietro la punta. Il Milan con la perdita di Sven Botman in difesa, ha deciso di cambiare strategia. Se prima il difensore rappresentava una priorità, ora è la linea dei trequartisti ad essere sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti.

Milan, i giocatori in partenza

Oltre agli ingressi, ci sarà anche un mercato d’uscita. Con la valigia in mano Leo Duarte, destinato al Basaksehir in Turchia, operazione ormai ai dettagli dove i rossoneri potranno guadagnare attorno ai tre milioni. Dovrebbe partire in prestito anche Daniel Maldini, con il Verona in pole position, ma anche Cremonese e Spezia molto interessate. Mattia Caldara a caccia di una soluzione per chiudere l’esperienza al Milan e provare a rilanciarsi in altre piazze. Empoli, Samp e Bologna hanno fatto dei sondaggi. Il Valencia invece vorrebbe Samu Castillejo, al suo ultimo anno di legame con i rossoneri, mentre Bakayoko dovrebbe anticipare il rientro al Chelsea interrompendo l’ultimo anno di prestito in rossonero. Discussioni in atto per Maldini e Massara che avranno anche il compito di cedere per ottenere ulteriori risorse sul mercato e affondare per eventuali giocatori in altri ruoli. Sanches piace ancora molto a centrocampo, mentre con l’acquisto in difesa si potrebbe andare più avanti.