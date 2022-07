Milan, Ziyech arriva: la formula si trova

MILANO - Il Milan insiste per Hakim Ziyech . I contatti con il Chelsea sono all’ordine del giorno e anche ieri in serata c’è stato un nuovo aggiornamento tra le parti. Si proverà a chiudere l’operazione in tempi brevi, e per questo il dialogo con la squadra allenata da Thomas Tuchel è molto fitto. I direttori dell’area sportiva, Maldini e Massara , valutano l’acquisto in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto ma sarà una scelta dettata anche dalla decisione di poter utilizzare il Decreto Crescita. I Blues inoltre potrebbero contribuire al pagamento dell’ingaggio del giocatore marocchino che ha chiesto di partire. I rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi perché in passato ci sono stati altri affari come Tomori e Giroud, e Ziyech starebbe spingendo per andare via.

Identikit perfetto

Nelle scorse ore il Milan ha formulato anche un’offerta da 20 milioni più bonus per Charles De Ketelaere del Club Bruges, ma è stata rifiutata. La società belga vuole partire almeno da 30-35 milioni per cominciare a trattare. Ecco perché nei prossimi giorni i rossoneri proveranno ad alzare la posta in palio e migliorare l’offerta economica. Servono almeno una decina di milioni in più, colmabili anche con l’inserimento di bonus e percentuali sulla futura rivendita di De Ketelaere. Il suo talento metterebbe tutti d’accordo, ecco perché il 21enne belga sarebbe davvero il primo nome sulla lista. Attenzione anche alla concorrenza del Leeds.

Accelerazione

L’acquisto di Junior Messias è ad un passo dalla definizione. Il Milan è in trattativa serrata con il Crotone per ottenere un ulteriore sconto e prendere il brasiliano per 2-3 milioni di euro rispetto ai 5,5 concordati la scorsa estate. La dirigenza di via Aldo Rossi vuole scommettere anco ra su Messias ma con un costo più basso. Operazione ormai vicinissima alla chiusura. Nuovo allenatore. Il Milan ha cambiato guida tecnica della squadra Primavera. Dopo l’esonero di Federico Giunti a poche gare dalla fine dello scorso campionato, e la salvezza ottenuta all’ultimo secondo, la dirigenza ha deciso di affidarsi a Ignazio Abate, l’anno passato allenatore della squadra Under 16 e ora promosso in Primavera. A lui il compito di rigenerare il gruppo e far crescere i talenti presenti nella rosa. Il Milan vuole puntare sul proprio settore giovanile ma la strategia degli ultimi mesi non ha portato grandi frutti, ora ci proverà Abate ad invertire la tendenza.