Mossa De Ketelaere: patto con il Milan

Patto di ferro tra il Milan e Charles De Ketelaere. Il grande obiettivo dell’estate rossonera è disposto ad attendere qualche giorno in più ma non vuole rinunciare al sogno di giocare a San Siro. Il talento belga del Bruges sta continuando a temporeggiare alle off erte del Leeds e del Leicester perché non vuole perdere il treno Milan. E’ un rischio calcolato che il giocatore vuole correre, e allo stesso tempo un atteggiamento che potrebbe favorire il duo Paolo Maldini e Frederic Massara che sono in costante contatto con l’agente del belga. Thomas De Mul, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax, è il rappresentante di De Ketelaere che nelle scorse ore ha visto i direttori dell’area sportiva del Milan per stabilire una strategia.

IL RUOLO DI CHARLES. Sono tutti d’accordo che in questa operazione il giocatore avrà un ruolo decisivo. Perché il Leeds porterebbe più soldi nelle casse del Bruges, addirittura 35 milioni di euro, ma per Charles non rappresenta una priorità. Il blasone del Milan potrebbe fare la diff erenza, così come le telefonate di Stefano Pioli e i dirigenti di via Aldo Rossi per illustrare il progetto milanista. Giocare la Champions a 21 anni sarebbe un sogno per De Ketelaere, ed è l’argomento che più lo convince in questa scelta. Inoltre dal punto di vista economico il Milan ha già strappato un’intesa di massima attorno a 2,5 milioni per cinque anni, naturalmente vanno ancora sistemati i dettagli ma prima ci sarà bisogno del rilancio per l’acquisto del suo cartellino.

ATTESA PER IL RILANCIO. La prima off erta del Milan è stata rifi utata. Non sono bastati 20 milioni più bonus per far vacillare il Bruges, ne servono almeno 30, e nelle prossime ore ci sarà il rilancio. Maldini e Massara stanno preparando la formula migliore e più convincente, che comprenderebbe anche bonus a obiettivi, percentuali su futura rivendita o anche delle contropartite tecniche. Il Milan non vuole farsi sfuggire un giocatore davvero promettente, De Ketelaere è stato individuato come il vero grande obiettivo di mercato da regalare a Stefano Pioli per irrobustire un reparto che al momento ha solamente Brahim Diaz come principale interprete.

LE ALTRE DUE PISTE. Contemporaneamente il Milan lavora anche su Hakim Ziyech e Renato Sanches, gli altri due grandi obiettivi dell’estate. Con il Lilla i rossoneri hanno raggiunto un’intesa di massima, attorno ai 10 milioni di euro, mentre con Jorge Mendes, agente di Sanches, c’è ancora distanza. Il Psg al momento non sembra intenzionato ad accelerare, anche perché si sta concentrando su altre operazioni e sul mercato in uscita. Il Milan aspetta il portoghese ma chiede al giocatore di fare presto una scelta defi nitiva. Per Ziyech avanza la trattativa, il Chelsea ha aperto alla cessione. E lui stesso freme, insoddisfatto, tanto che ha rotto con il suo agente Nakhli Mondial: «Sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me». Serve trovare un accordo sull’ingaggio dove potrebbe partecipare in minima parte anche la squadra inglese.