Milan, Rebic cerca la stagione del riscatto

MILANO - Parte oggi la seconda settimana di lavoro a Milanello , quella che porterà i rossoneri ad affrontare il primo impegno ufficiale pre campionato. Mercoledì ci sarà un test a porte chiuse a Milanello contro una squadra dilettanti, poi sabato il confronto con il Colonia in Germania. Nei primi giorni della nuova annata sportiva si sta mettendo in mostra Ante Rebic , arrivato con la testa giusta e tirato a lucido per cominciare nel migliore dei modi. Il croato ha una sola cosa in mente: riscattare la deludente stagione appena passata e tornare a essere l’uomo dalle giocate importanti. Rebic infatti nei primi due anni con la maglia del Milan aveva totalizzato 11 reti in entrambe le stagioni, mentre lo scorso torneo si è fermato a due marcature in serie A. Frenato da continui problemi fisici , ha dato davvero poco alla causa. Ecco perché tutto l’ambiente di Milanello si aspetta una stagione di rilancio , compreso il giocatore, arrivato il 4 luglio in forma e con la voglia giusta per realizzare una buona annata.

La posizione in campo

Stefano Pioli è molto soddisfatto della prima settimana di lavoro della sua squadra. Specialmente per l’attaccante croato che avrà il compito di far rifiatare Rafael Leao durante i prossimi mesi, essendo il portoghese ancora il titolare. Una staffetta che è venuta a mancare per lunghi tratti del passato torneo a causa degli infortuni muscolari e traumatici subiti da Rebic. Inoltre l’ex Eintracht sarà anche la terza soluzione come punta dopo Origi e Giroud. Il Milan ha sempre giocato ottime partite con il croato nelle vesti di terminale offensivo, impostando un gioco diverso e più dinamico rispetto a quando l’allenatore ha schierato Ibrahimovic o la punta francese. E in attesa del rientro di Zlatan, previsto per gennaio dopo l’intervento al ginocchio sinistro, sarà Rebic la punta di scorta qualora servisse.

I rientri dei big

È anche la settimana dei rientri dei big. I giocatori che sono stati impegnati nelle nazionali rientreranno tutti entro il 16 luglio, tra questi anche Sandro Tonali che ha deciso di interrompere due giorni prima il suo periodo di vacanze per aggregarsi al gruppo e cominciare a preparare la stagione, gesto apprezzato da tutti. Oggi alle 14 è in programma la presentazione ufficiale di Yacine Adli alla stampa. Il francese ha già fatto vedere in queste prime sessioni di allenamento di essere un giocatore di talento, ma servirà ancora un po' di tempo prima che Pioli scelga la sua collocazione tattica.