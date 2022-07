Milan, De Ketelaere subito. Oppure sarà Ziyech

MILANO - Ogni estate del Milan ha il proprio tormentone di calciomercato. Il nome più gettonato di luglio 2022 è senza dubbio Charles De Ketelaere. Ammirevole anche la caparbietà con cui i rossoneri stanno trattando l’argomento, con un continuo pressing sul Bruges per strappare le condizioni migliori. La tattica per ora ha portato Paolo Maldini e Frederic Massara a rilanciare più volte la cifra per il giovane belga, senza però ottenere ancora il fatidico sì del Bruges.

Le due squadre sono partite da lontano, la differenza tra domanda e offerta un mese fa era altissima, perché i rossoneri offrivano la metà rispetto ai 40 milioni inizialmente chiesti dai belgi. Ora invece la forbice si è assottigliata, il Milan vorrebbe presto fare una nuova offerta al rialzo per acquistare definitivamente De Ketelaere. I 28 milioni più bonus non sono bastati, ecco perché entro il weekend Maldini e Massara vorrebbero cercare di aumentare la parte fissa a 30 milioni, con l’inserimento di bonus ed eventualmente anche di una percentuale sulla futura rivendita. Ritocco che potrebbe far vacillare il Bruges, consapevole che la cessione del suo gioiellino è davvero vicina.

Weekend importante D’altronde il trequartista ha già la testa al Milan, ha dimostrato anche nella recente amichevole contro l’Utrecht di essere distratto in campo. Il 21enne belga spera di unirsi alla formazione di Stefano Pioli prima possibile, e il Milan vorrebbe fargli fare le visite mediche entro la metà della prossima settimana. È questa la deadline che ha fissato la società di via Aldo Rossi. De Ketelaere ha un accordo con il Milan per cinque stagioni a due milioni di euro all’anno, frutto d’incontri preliminari che il suo agente ha avuto agli inizi di luglio a Milano con la dirigenza rossonera. La sua presenza a Milanello a un mese dall’avvio del campionato sarebbe importante anche per conoscere il modo di giocare dei rossoneri e ambientarsi al meglio con la nuova squadra. Per questo c’è fretta di chiudere.