Operazione Tanganga: il Milan fa sul serio

MILANO - Primi contatti proficui tra il Milan e il Tottenham per Japhet Tanganga. Il roccioso difensore inglese potrebbe essere uno dei seri candidati a prendere il posto di Alessio Romagnoli. La dirigenza milanista, che ieri sera era a Colonia con la squadra, ha avuto contatti con il Tottenham proprio nelle scorse ore, e precedentemente aveva ricevuto in sede l’agente del 23enne per cominciare a parlare di proposta economica. Primi sondaggi che potrebbero portare ad una vera e propria trattativa da domani. Già nel mese di gennaio i rossoneri avevano provato a strappare Tanganga ma essendo extracomunitario l’operazione naufragò nel momento in cui Maldini e Massara presero Marko Lateztic dalla Stella Rossa, occupando di fatto l’ultimo slot libero.

Mercato Milan, contatti avviati per Tanganga Ora i dialoghi sono ripartiti in maniera intesa, sia con il Tottenham che con l’agente dell’inglese. Tanganga vuole rilanciarsi dopo aver giocato poco con gli Spurs, e pur avendo vissuto tutta la trafila nella stessa squadra, ora ha voglia di cambiare aria e rimettersi in gioco. Il Milan può dargli l’opportunità, bisogna però trovare la quadra sulla base di un prestito. Sul 23enne inglese c’è anche il Newcastle, ma il Milan stavolta non intende ingaggiare un duello, com’era successo con Botman. L’operazione si farà solo se il Tottenham sarà disponibile al trasferimento temporaneo.

Milan, assalto a De Ketelaere Nel giro di 48 ore il Milan tenterà l’assalto finale per Charles De Ketelaere. Il rilancio al Bruges è pronto, l’offerta salirà a 30 milioni più bonus e c’è convinzione a Casa Milan che l’operazione possa chiudersi positivamente. Una fiducia dettata dal fatto che il giocatore vuole solamente i rossoneri, e che abbia rifiutato altre proposte. Non ha voluto ascoltare il corteggiamento del Leeds, che invece aveva messo sul tavolo ben 37 milioni per il Bruges, e ora c’è solo la squadra di Pioli in corsa. Il Milan era partito da un’offerta da 20 milioni più bonus e salirà fino a oltre i 30 per provare a prendere il trequartista 21enne, che può ricoprire sia il ruolo di 10 che di 7. Un giovante talento che al Milan vogliono acquistare per inserire un tassello di qualità.