"Milan: Sanches non vuole più aspettare il Psg, 48 ore per decidere"

Renato Sanches è stanco di aspettare il Psg . Come riporta l’Equipe, il giocatore del Lille ha dato una sorta di ultimatum al club campione di Francia in carica: solo 48 ore di tempo. Al momento, il Lille ha ricevuto un’offerta di 10 milioni di euro, non soddisfacente. Il 24enne portoghese aspetta il rilancio, qualora non dovesse arrivare entro due giorni potrebbe dire sì al Milan , che da mesi sta corteggiando il centrocampista.

Milan, Maignan prova a convincere Sanches

Il Milan è ancora in corsa su Sanches, come ha riportato il presidente del Lille Olivier Letang in conferenza stampa: "Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perchè non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano". Nel frattempo, dopo Rafael Leao, anche Maignan ha corteggiato su Instagram Sanches: “Ti sta bene il rosso”, commentando così una foto postata dal mediano con la maglia d’allenamento “all red” del Lille sulle spalle.