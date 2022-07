"Milan, Asensio resterà al Real"

Un'idea di mezz'estate che aveva scaldato il cuore di molti tifosi del Milan , ma sembra essere definitivamente tramontata la possibilità di vedere Marco Asensio in rossonero nella prossima stagione. A fare chiarezza sulla situazione del 26enne spagnolo è As, secondo il quale il giocatore sarebbe ora intenzionato a restare a Madrid .

Le nuove motivazioni di Asensio al Real

Il maiorchino era inizialmente intenzionato a partire per mancanza di quei minuti nelle gambe che gli garantirebbero la partecipazione al Mondiale in Qatar. Tuttavia, ora avrebbe deciso di rimanere a Madrid considerate le cessioni di Jovic, Bale e Isco, oltre al mancato sbarco del marziano Mbappé al Santiago Bernabeu. Questo, sommato alla fiducia che Carlo Ancelotti ha nei suoi confronti, è stata la chiave del suo cambio di posizione. Asensio ora è determinato a lottare per una maglia da titolare, nonostante la concorrenza agguerrita dei due giovani assi brasiliani Vinicius e Rodrygo.

Milan, il rinforzo per la trequarti

Tuttavia, Maldini e Massara non si stanno certo mangiando le mani per questa notizia: l'interesse per Asensio nelle scorse settimane c'è stato realmente, ma l'ingaggio percepito dallo spagnolo al Real ha raffreddato sin dal principio la trattativa. Il Milan ha dunque virato con convinzione su profili dal pedigree meno prestigioso, ma che possono ugualmente aumentare la qualità della manovra offensiva dei campioni d'Italia. Il nome in cima alla lista è quello di Charles De Ketelaere: per il classe 2001 belga si potrebbe arrivare alla chiusura definitiva dell'affare nelle prossime ore.