"Bruges-Milan, fissata a domenica 31 la deadline per De Ketelaere"

Per la madre di tutte le trattative, però, sia per il Bruges che per il Milan, bisognerà ancora aspettare. Non ancora per molto, però, e questa allora è la notizia migliore per tutte le parti in causa, in particolare per i rossoneri, che non sono ancora riusciti a sbloccare il proprio mercato, e per lo stesso De Ketelaere , che scalpita per arrivare in Italia, ma costretto a rimettersi alle decisioni del club che lo ha cresciuto e lanciato.

"De Ketelaere, il Bruges non scende sotto i 31 milioni"

Come riportato dal sito belga 'Hnl.be', infatti, anche l’incontro di martedì a Lugano tra Mannaert e il direttore tecnico Paolo Maldini è stato, se non interlocutorio, quantomeno non dirimente. Le parti hanno ripetuto le rispettive posizioni, che sembrano inscalfibili: il Bruges non scende dalla valutazione di 35 milioni per il proprio gioiello, il Milan non sale dai 32 complessivi tra parte fissa e bonus. Difficile che un affare sostanzialmente voluto da tutti (De Ketelaere è a scadenza 2024 con il Bruges) salti per soli tre milioni, ma il fatto che negli ultimi incontri la forbice sia rimasta la stessa non aiuta a seminare ottimismo. Per il momento nessuna delle due parti ha fatto un passo verso l’altra e il Milan ha capito che il Bruges non sembra disposto ad abbassare le pretese.

"De Ketelaere, si decide tutto entro domenica 31"

Su un punto, però, i dirigenti delle due squadre si sono trovati d’accordo, quello di porre a domenica 31 luglio la deadline definitiva della trattativa: se per quel giorno non saranno stati fatti passi in avanti sarà inevitabile stringersi la mano e guardare altrove. Per il Milan sicuramente, perché il tempo stringe e un rinforzo sulla trequarti è necessario, per il Bruges, impegnato domenica nella seconda di campionato contro l'Eupen, forse, perché per De Ketelaere, non convocato per la prima di Jupiler League contro il Genk, potrebbero riaprirsi le porte della Premier o della permanenza in Belgio, ma col rischio di vendere il giocatore tra un anno a un prezzo notevolmente inferiore. Intanto, come riportato da 'Niuewsblad, Charles aspetta notizie, ma pare già un corpo estraneo al Bruges: sabato infatti il giocatore si è allenato a parte, lunedì da solo presso la propria abitazione. Aspettando notizie che non sono ancora arrivate...