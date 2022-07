De Ketelaere tutto per il Milan: si tratta a oltranza

MILANO - L’attesa sembra finalmente arrivata agli sgoccioli. La risposta del Bruges all’ultima proposta del Milan per De Ketelaere (31 milioni di euro più altri 4 sotto forma di bonus) è una questione ore. E dovrebbe essere il risultato del CdA del club belga, convocato d’urgenza e andato in scena ieri in serata. Probabile che ci sarà un ulteriore tentativo per strappare condizioni migliori - il Bruges vorrebbe avvicinarsi ai 35 milioni garantiti -, tra rimodulazione dei bonus e percentuale su un’eventuale rivendita, ma arrivati a questo punto sarebbe sorprendente una fumata nera. Ed è ciò che si aspetta pure il club rossonero: in un senso o nell’altro, la partita si chiuderà entro la giornata di oggi o al massimo quella di domani.

De Ketelaere, niente allenamento In questa fase, chi si sta dando particolarmente da fare è proprio il giocatore. Che voglia soltanto il Milan è chiaro ed evidente da tempo. Ieri era addirittura circolata la voce che De Ketelaere si fosse rifiutato di allenarsi con i compagni. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, si è recato al centro sportivo e, di comune accordo con la dirigenza, è stato deciso di evitare qualsiasi rischio, alla luce della situazione. E così il ragazzo è tornato a casa. Sostanzialmente si è ripetuto quanto era già accaduto domenica scorsa, quando CDK aveva chiesto e ottenuto di rimanere fuori dai convocati per il debutto in campionato contro il Genk. E da allora, in ogni, caso, ha sempre svolto un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra.

Milan, la rinuncia di De Ketelaere Ma ancora più significativo è stato un altro gesto del talento belga: ha dato la disponibilità al Milan a rinunciare a qualcosa rispetto al quinquennale già concordato da 2,5 milioni a stagione. De Ketelaere, in sostanza, è pronto a tagliarsi 200 mila euro a stagione, per dare qualche margine in più al Diavolo per avvicinarsi alle richieste del Bruges. La fiducia di Maldini e Massara in questo senso non si è attenuata. Tanto che il secondo ieri è rimasto fino a tardi a Casa Milan in attesa di notizie. Hanno ottenuto da Elliott il margine per l’ultimo rilancio, stanno portando avanti la trattativa ormai da settimane, sono andati prima a Bruges e poi a Lugano per un doppio confronto diretto con la controparte. E ora aspettano solo di vedere premiati i loro sforzi: hanno fatto il massimo, oltre non si può più andare. Dal punto di vista tecnico, la convinzione è totale: De Ketelaere è considerato un potenziale crack, con straordinarie prospettive di crescita. E ha pure una duttilità tattica che permetterà a Pioli di mutare il suo fronte offensivo: non solo trequartista nel 4-2-3-1, quindi, ma come già emerso anche esterno destro in un possibile 4-3-3, senza dimenticare che nel Bruges ha fatto pure la punta pura.