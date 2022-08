Milan, De Ketelaere ha iniziato le visite mediche

L’attesa è finita ed è stata lunghissima. Sarà anche per questo che Charles De Ketelaere passerà quasi direttamente dalla clinica Madonnina ai prati di Milanello per allenarsi con i nuovi compagni.

De Ketelaere, al via le visite mediche Il CDK-day è ufficialmente cominciato nella prima mattinata del 2 agosto, quando il fantasista belga è arrivato di buon’ora alla Madonnina per sostenere le visite mediche. Il programma prevede poi che nel pomeriggio l’ormai ex Bruges prenda confidenza con Casa Milan, si guardi intorno ammaliato dai tanti trofei conquistati dal Diavolo nella propria gloriosa storia e poi ponga il proprio, prezioso autografo sul foglio di carta intestato AC Milan firmando il contratto che lo legherà al club campione d’Italia fino al 30 giugno 2027, per un ingaggio di poco superiore ai due milioni netti.

De Ketelaer ha voglia di Milan: in campo dopo visite e firma Il tutto dopo che De Ketelaere ha dormito ben poco, essendo l’aereo che l’ha portato in Italia dal Belgio in compagnia della madre e della fidanzata atterrato a Linate solo poco prima della mezzanotte, a causa di ritardi nel decollo. Dopo un rapido ed emozionato, quanto semplice saluto con la mano e con un “Ciao” al comunque numeroso nugolo di tifosi che lo stava aspettando De Ketelaere ha raggiunto in tutta fretta l'hotel Meliá dove ha alloggiato nella nottata, con in mente già il programma dell’indomani: visite, firma e primo allenamento, perché se tutto andrà come deve il fantasista scenderà già in campo nel pomeriggio per la prima seduta.