Milan tra Onyedika e Moriba. E si lavora anche in difesa

MILANO - Prosegue la ricerca del Milan sul mercato, e gli ultimi giorni sono dedicati all’acquisizione di un centrocampista e di un difensore centrale. Tanti i nomi sul tavolo di Maldini e Massara, molti proposti anche dall’area scout, come il giovane Raphael Onyedika del Midtjylland. E proprio sul nigeriano che gioca in Danimarca è arrivata la conferma da parte del ds Svend Graversen, che ha spiegato come il Milan sia in forte pressing per prenderlo subito. L’intenzione del Midtjylland però è trattenerlo almeno un altro anno e per questo le cifre chieste sono attorno ai 10 milioni di euro. «Lo vogliamo davvero tenere per un altro anno», ha spiegato Graversen a Eurosport.dk, ma il Milan non molla e sta continuando a trattare. In Danimarca si dice che Simon Kjaer potrebbe avere un ruolo nell’operazione perché considerato una leggenda in patria e lui ha giocato proprio con la maglia del Midtjylland. Inoltre Onyedika sta spingendo molto per non perdere la grande occasione di vestire la maglia del Milan. La differenza attuale è di 4 milioni di euro, ci sono ancora margini per trovare l’intesa, tuttavia Onyedika non è l’unico nome che i rossoneri stanno trattando. Rumors dalla Germania accostano il nome di Ilaix Moriba al Milan. L’ex Barcellona dopo un’annata non proprio positiva a Lipsia, potrebbe costare attorno ai 13-15 milioni. Il 19enne è legato alla società tedesca fino al 2026 ma la prospettiva di non giocare lo ha messo in allerta. Infatti a gennaio scorso per trovare maggiore spazio è finito al Valencia in prestito per sei mesi.