Milan-Onana, rilancio di Maldini al Bordeaux: ore decisive

MILANO - La pazienza come virtù di fine-mercato, anche quando il ritmo è più frenetico. Per questo, attorno al Milan e all’ennesimo obiettivo a centrocampo c’è sempre di mezzo qualche milione. Differenza sottile, ma è la stessa che ha accompagnato per esempio l'ultima trattativa col Bruges arrivando a De Ketelaere. Il nome inseguito ora è quello di Jean Onana, uno che il Bordeaux non vuole regalare e che ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo mediano muscolare del Milan. Ieri la dirigenza campione d’Italia si è mossa con una proposta da cinque milioni e in allegato un’aggiunta che vale come garanzia per il futuro. La percentuale sulla rivendita di Onana sembra infatti basilare da parte dei francesi che due giorni fa hanno fatto il punto della situazione con l’entourage del ragazzo. Per poi spostare il discorso coi dirigenti del Milan come principali interlocutori. Il Bordeaux vorrebbe alzare il prezzo-base del giocatore, compagno di squadra e di reparto dell’Adli ora milanista.

Onana, altro rilancio Il recente asse di mercato tra Milan e Bordeaux, però, non basta a mettere in discesa la trattativa per Onana. Legando il camerunese a De Ketelaere - arrivato qui dopo un fitto dialogo di un mese col Bruges - si può chiamare in causa il buonsenso di questi giorni della società francese. Niente convocazione per il centrocampista nella partita col Grenoble lunedì sera, e forte interrogativo anche in vista della quinta giornata di Ligue 2 sabato. Ci sarà Bordeaux-Guingamp, mentre la dirigenza transalpina cerca liquidità dalla cessione di Onana. Già fissato lo step di un’uscita solo a titolo definitivo: l’ultimo sforzo in questi giorni tocca al Milan che prova sempre a rilanciare con l’idea di strappare un prestito con diritto di riscatto. Cercando magari di chiudere entro il week-end. Non una missione scontata, ma la partita tra i due club resta apertissima. Laddove il Bordeaux chiede al Milan di alzare l’offerta a un milione in più, inserendone un altro come bonus e la già citata percentuale sulla futura rivendita del giocatore: la differenza non è affatto incolmabile, dopo l’incontro di ieri. Secondo l’Equipe, peraltro, Onana è finito anche nel mirino di Monza e Cremonese. Piste percorribili, però, soltanto qualora il Milan si ritirasse dalla trattativa. Il gradimento del centrocampista, Maldini e Massara lo hanno già. Ma potrebbe non bastare, all'ultima curva del mercato estivo.