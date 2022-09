Leao, il futuro al Milan è in bilico

MILANO - Come finirà la settimana di Leao? Di sicuro è cominciata nel migliore dei modi. Sabato scorso, infatti, ha messo la sua prima firma su un derby: non solo una spettacolare doppietta, ma anche l’assist per Giroud. In Champions, il Milan non è stato altrettanto entusiasmante, ma il portoghese è stato comunque determinante per il pareggio, confezionando un altro passaggio vincente, che Saelemaekers ha puntualmente sfruttato. Oggi, in casa della Sampdoria, il gioiello rossonero proverà nuovamente a essere determinante. Contro gli stessi blucerchiati lo è già stato nel match di San Siro dello scorso campionato: una delle sue magie dopo soli 8’ e 3 punti messi in cassaforte per proseguire l’inseguimento allo scudetto.

Milan, Leao in ascesa La sensazione è che il rendimento di Leao stia lievitando. Ha cominciato la stagione con il freno a mano tirato, rimanendo in ombra sia con l’Udinese sia con l’Atalanta. In entrambe le partite è stato sostituito e a Bergamo ha fatto anche capire di non gradire la scelta di Pioli. Nel match successivo, però, contro il Bologna, è arrivata la prima prodezza e da lì in poi è sempre rimasto in campo fino al fischio finale. Del resto, dipende sempre e soltanto da lui. Se resta dentro la partita, se non si fa trascinare dall’indolenza, Pioli non si sogna certo di toglierlo. Se non per farlo riposare, magari quando il risultato è già acquisito. Tanto più che ora manca quello che è da considerare il suo vice, ovvero Rebic. «Non accetto un certo tipo di discorsi - ha voluto precisare il tecnico rossonero - Il croato ha ancora mal di schiena ed è talmente forte da impedirgli di allenarsi con noi. Si sta curando, ma ancora non c’è stato modo di farglielo passare». Milan, ufficiale il rinnovo di Tonali: "Simbolo di determinazione"

Leao gioiello d'Europa A ogni modo, Leao è il simbolo di un Milan che gioca in modo diverso rispetto alle altre squadre di serie A. Il ritmo che sanno imporre i rossoneri, il movimento continuo degli elementi più offensivi e, soprattutto, la ricerca della superiorità attraverso gli uno contro uno non hanno eguali nel nostro campionato. È un calcio più simile a quello che si trova in Champions. Il Diavolo lo ha sperimentato proprio contro il Salisburgo, che, da questo punto di vista, ha caratteristiche molto simili. Ma non elementi della stessa qualità rispetto al Milan. Insomma, un Leao, anche tra le big d’Europa ce l’hanno in pochi. Il problema è che ormai se ne sono accorti tutti e gli assalti si moltiplicheranno. Il Milan ha resistito a quello di fine mercato del Chelsea, pronto a mettere sul tavolo un’offerta in tripla cifra, ma scoraggiato dal muro alzato da Maldini e Massara. Sampdoria, Giampaolo: "Quagliarella pronto per il Milan"