Rinnovo Leao, vertice con il Milan a gennaio

Ultimi giorni di relax per Rafael Leao e poi il talentuoso attaccante portoghese tornerà a Milanello per preparare insieme ai compagni il ritorno in campionato. Le vacanze dopo il Mondiale stanno per concludersi e con esse anche l’attesa per un importante appuntamento con la società per discutere del rinnovo di contratto. Il Milan dopo le festività natalizie ha in programma un summit per cercare di avvicinarsi alle richieste del giocatore e del suo agente per prolungare il rapporto fino al 2027. Con il nuovo anno è previsto una riunione fondamentale in sede tra Paolo Maldini, Frederic Massara e l’avvocato francese Ted Dimvula , che ha già visto i dirigenti rossoneri in altre occasioni sia per la situazione Leao ma anche per giocatori delle giovanili. Il rapporto tra Dimvula e il Milan è cordiale, entrambe le parti sono a lavoro per cercare di risolvere una problematica che affligge Leao da anni.

Il supporto al giocatore

Il Milan si è sempre detto disposto ad aiutare il giocare sia moralmente che sul piano economico nel contenzioso con lo Sporting. L’idea dei rossoneri è proporre 7 milioni di euro l’anno al giocatore e contribuire parzialmente con il pagamento della multa allo Sporting Lisbona, attraverso premi o bonus a obiettivi. Un’off erta che significherebbe quadruplicare l’attuale stipendio percepito dal portoghese, che passerebbe da 1,5 mln attuali a 7 milioni. Per Leao il Milan sarebbe pronto a fare uno strappo alla regola rispetto a tutti gli altri rinnovi, ed è una situazione particolare che accetterebbero anche i compagni di squadra perché all’interno dello spogliatoio tutti i giocatori sono consapevoli che Rafa è il più grande talento in rosa, l’uomo che ti può risolvere le partite. Le difficoltà in questa trattativa non mancano, ma i presupposti per trovare un accordo ci sono, e si parte dalla volontà di base: Leao vuole proseguire la sua avventura con la maglia milanista.

Monitorato in Premier

Il Milan farà sul serio ed è deciso a trattenere il suo miglior giocatore. Il talento cristallino di Leao però è monitorato anche all’estero e ci sono squadre disposte a puntare sul milanista. In Premier League sia il Chelsea che lo United hanno mostrato interesse, specialmente la formazione londinese ha più volte sondato il terreno con i manager di Leao per studiare la fattibilità dell’operazione. In estate ha proposto attraverso intermediari circa novanta milioni ma i rossoneri non hanno mai aperto una trattativa. Il Milan non si muove dalla sua posizione, e per instaurare un dialogo sulla vendita di Leao bisogna partire da una cifra di oltre cento milioni. Per la legge del calciomercato più passa il tempo e più il prezzo del cartellino di Rafa si svaluta, ma il Milan tiene duro e per il suo gioiello non farà sconti.

Progetto adatto

I due gol con la maglia della nazionale al Mondiale in Qatar sono serviti a convincere gli ultimi scettici sulla crescita in campo internazionale. Con il Milan in serie A è ancora il giocatore più incisivo, mentre in Europa Leao sta trovando maggiore continuità. Stefano Pioli recentemente gli ha chiesto di restare, e di crescere con il resto della squadra, ma è un discorso che la dirigenza da tempo sta utilizzando per convincere l’esterno ex Lilla a rimanere. Piuttosto che ripartire da zero in una nuova società, Leao potrebbe diventare uno dei principali artefici della rinascita rossonera anche in Europa.