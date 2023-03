Il Milan valuta Grujic, jolly tuttofare del Porto

Il piazzamento di fine stagione determinerà la capacità di spesa sul mercato estivo, ma il processo di miglioramento della rosa del Milan proseguirà anche in vista del prossimo campionato. Sono almeno tre i ruoli oggetto di rivisitazione e oltre al reparto offensivo (probabilmente quello più bisognoso di ritocchi), la dirigenza sta pensando di migliorare anche il centrocampo. L’assenza di Franck Kessie si è fatta sentire, il Milan aveva deciso di puntare su elementi giovani come Aster Vranckx o Yacine Adli a centrocampo, oltre alle conferme di Bennacer, Tonali e Krunic, ma il giovane belga e l’ex Bordeaux sono entrati raramente nelle rotazioni di Stefano Pioli . Così per l’anno prossimo è possibile che Maldini e Massara decidano di puntare su un giocatore di maggiore esperienza in mediana, che possa alternarsi con i titolari, proprio come faceva Kessie. Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano dal Portogallo sarebbe stato candidato il nome di Marko Grujic, 27enne serbo che veste la maglia del Porto. E’ stato avversario dell’Inter in Champions League, può giocare sia da mediano che qualche metro più avanti, all’occorrenza potrebbe essere utilizzato anche da trequartista atipico, come l’anno scorso facevano Krunic e Kessie. La problematica è legata al costo del cartellino , essendo Grujic legato al club portoghese da un contratto fino al 30 giugno 2026. Tuttavia le voci si stanno facendo sempre più insistenti, e al Milan c’è gradimento nei confronti del giocatore.

Rendimento

In campionato è stato utilizzato 18 volte da Sergio Conceiçao, e solamente una volta ha trovato la via del gol, recentemente contro l’Estoril Praia. In Champions League invece di partite ne giocate quattro. I rossoneri hanno già incontrato Grujic in campo ed è stato nella scorsa edizione della Champions quando il 3 novembre 2021 a San Siro il serbo confezionò anche un assist per la rete dell’1-1 di Luis Diaz. Nello stadio del Milan ci ha già giocato e ha lasciato anche il segno. Partito dalle giovanili della Stella Rossa in seguito è passato in prima squadra per poi essere acquistato per sette milioni nel 2016 dal Liverpool. In Premier League non ha avuto molta fortuna, e per questo ha sperimentato i prestiti prima al Cardiff City e poi in Germania all’Hertha Berlino. Nel 2020 è stato ceduto in prestito al Porto che a fine stagione ha deciso di esercitare il diritto di riscatto. In Portogallo è diventato un giocatore affidabile, cresciuto molto sotto la guida di Conceiçao.

Vranckx

Il club rossonero effettuerà valutazioni anche sui giocatori che sono a fine prestito e che potrebbero avere possibilità di rimanere in rosa. Nonostante abbia giocato pochissimo, Maldini e Massara vorrebbero trattenere Aster Vranckx, ritenuto un giocatore duttile e un giovane di grande prospettiva. Nelle prossime settimane sono previsti contatti con il Wolfsburg per parlare del diritto di riscatto a 12 milioni di euro. L’obiettivo del Milan è spendere meno ma acquistarlo dalla società tedesca.