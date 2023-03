Milan, Maldini pensa ancora ad Asensio: nodo ingaggio

MILANO - In estate il Milan potrebbe cambiare volto in attacco e molti giocatori non sono sicuri di rimanere. Zlatan Ibrahimovic farà la sua scelta in accordo con la società, ma c’è pure la discussione sul futuro di Brahim Diaz da valutare. Lo spagnolo piace moltissimo alla dirigenza rossonera, Maldini e Massara vogliono fare più di un tentativo per cercare di trattenere il fantasista di Malaga, ma ci sono le richieste del Real Madrid da soddisfare. I blancos intavoleranno presto una trattativa per decidere il futuro di Brahim ed è possibile che possa rimanere in rosa anche in virtù di alcuni giocatori in partenza.

L'occasione

Nei dialoghi con il Real Madrid il Milan potrebbe parlare anche di Marco Asensio, che però dal primo luglio non avrà più alcun vincolo con il giocatore. Sono residue le speranze di rinnovare il suo contratto da parte delle merengues, così i rossoneri potrebbero proporgli la titolarità assoluta in Italia, dove sarebbe il padrone della fascia destra. Asensio è sempre piaciuto al Milan, e infatti negli ultimi due anni il club di via Aldo Rossi ha provato due volte a prenderlo, senza però riuscirci anche per volontà del giocatore di non spostarsi. L’occasione attualmente è di mettere le mani su un elemento di esperienza internazionale, ancora nel pieno della carriera (ha solo 27 anni) e senza pagare il cartellino. L’ostacolo maggiore, in questi casi, è sempre la richiesta d’ingaggio abbastanza elevata quando un giocatore lascia per fine contratto. Si parla di oltre cinque milioni netti all’anno, mentre ci sarebbero pure le commissioni al suo agente Jorge Mendes. Dalla Premier League proseguono i sondaggi dell’Arsenal.

Tutto fatto

Ieri mattina è stato definito nei dettagli il contratto di Olivier Giroud, che sarà firmato entro una decina di giorni. Tutto pronto per l’allungamento del rapporto di un’altra stagione. Negli accordi non c’è l’opzione di estendere per un anno ulteriore. Giroud andrà a percepire la stessa cifra di oggi, circa 3,5 milioni di euro, e saranno aggiunti 300 mila euro di bonus in caso di raggiungimenti di obiettivi personali e di squadra. Giroud è felicissimo di allungare il rapporto con il Milan fino al 30 giugno del 2024, tanto che in inverno aveva anche rifiutato una grossa offerta dell’Everton per tornare in Premier League. Il rinnovo di Giroud non sarà un ostacolo all’acquisto di una nuova punta in estate, dove però ci sarà un investimento importante da parte del club.