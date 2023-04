Milan da Premier con Walker e Keita

Milan vuole alzare il livello qualitativo della squadra per la prossima stagione, quando darà la caccia al Napoli per riappropriarsi di quel titolo che a giorni sarà cucito sul petto dei partenopei. Per farlo dovrà impegnarsi in una campagna di rafforzamento di buon livello e per questo la dirigenza milanista sta guardando all’estero per acquistare eventuali rinforzi. Le ultime indiscrezioni portano in Inghilterra , precisamente a Manchester e Liverpool. Secondo la stampa d’oltremanica è stato proposto al club rossonero Kyle Walker , 32enne del City che sta giocando meno rispetto agli altri anni. Solamente 19 apparizioni in questa stagione con Pep Guardiola per l’esterno destro, nemmeno un gol o assist per l’ex Tottenham. L’avventura al City sembra essere al capolinea e con un ultimo anno di contratto (scade al 30 giugno 2024) è stato proposto da intermediari a Paolo Maldini e Frederic Massara che rifletteranno sulla soluzione dell’usato sicuro. Walker non rispecchierebbe a pieno i parametri della proprietà americana, ovvero di puntare su giovani dall’ingaggio basso, ma in passato ci sono state anche le eccezioni.

Il secondo nome

L’altro nome che proviene dalla Premier League è Naby Keita del Liverpool, che di partite quest’anno ne disputate pochissime. Basti pensare che in campionato ha totalizzato solo otto apparizioni, ed è in scadenza di contratto. A giugno il giocatore si libera a zero dai Reds ed è stato proposto pure lui in Italia. Sarebbe una soluzione d’esperienza, anche se l’ultimo acquisto a zero dal Liverpool non è stato un grande affare per il Milan considerando che Divock Origi per ora sta faticando parecchio e non è riuscito ancora ad esprimersi come avrebbe voluto. Keita, 28 anni, era stato preso dal Lipsia addirittura per 65 milioni di euro ma l’ultima stagione è stata negativa e ora cerca di rilanciarsi.

Affare col Real Madrid

Il Milan dovrà trattare con il Real Madrid anche per l’acquisto di Brahim Diaz. Il fantasista di Malaga vorrebbe restare e la dirigenza lo apprezza molto dal punto di vista tecnico. Ma tutto dipende dalla scelta del Real Madrid che potrebbe trattenerlo in rosa oppure sceglierlo di venderlo ad un prezzo minimo di 25 milioni di euro. La dirigenza rossonera incontrerà i blancos nei prossimi giorni per tentare di abbassare il prezzo e concludere per Brahim, l’obiettivo è acquistarlo a titolo definitivo dopo tre anni di prestito.

Il caso

I riflettori sono sempre sul caso Leao, che coinvolge Sporting Lisbona e Lille. Il club portoghese continua a lottare per avere i 45 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria di Leao nel 2018. Su questa cifra si è espressa anche la Fifa che però non ha riconosciuto allo Sporting tale somma, ma una inferiore, pari a 16,5 mln di euro. Lo Sporting tuttavia è intenzionato a fare ricorso al Tas e ha coinvolto in solido anche il Lille, per il risarcimento del danno. In tutto ciò lo stipendio di Leao ogni mese viene pignorato del 20% in attesa che tutti gli organi giudicanti emettano una sentenza definitiva che però non arriverà a breve.